Ahmet Çakar, Zorbay Küçük, Mert Hakan Yandaş: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Bahis Açıklaması

Ahmet Çakar, Zorbay Küçük, Mert Hakan Yandaş: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Bahis Açıklaması

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
05.12.2025 - 11:17 Son Güncelleme: 05.12.2025 - 11:38

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis soruşturması kapsamında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada gözaltına alınan isimler arasında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı, yorumcu Ahmet Çakar ve eşi ile hakem Zorbay Küçük gibi isimler olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve kamuoyunda “Futbolda Bahis Soruşturmaları” olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında; MASAK Başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 13.11.2025 tarih ve 27 sayılı toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan (101) futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller sonucunda;

Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen ve aralarında Galatasaray Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Metehan BALTACI’nın bulunduğu toplam (27) futbolcu,

Başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı tespit edilen Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Mert Hakan YANDAŞ,

28/04/2024 tarihinde oynanan Ankaraspor–Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler nedeniyle Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet OKATAN, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin KATİPOĞLU, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin KAYA ve 2 antrenörünün de bulunduğu tespit edilen (5) şahıs,

24/12/2023 tarihinde oynanan Ümraniyespor – Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti nedeniyle 1’i futbolcu toplamda 6 şahıs,

Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen Adanademirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat SANCAK, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay KÜÇÜK olmak üzere (7) şahıs,

Olmak üzere İstanbul ilimiz ve 16 farklı ilde bulunan toplamda (46) şüpheli hakkında bugün saat: 07.15 itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne “6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet” suçundan verilen eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı doğrultusunda (35) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. (5) şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş, diğer şüphelilerin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir.'

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
