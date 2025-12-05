Futbolda Şafak Baskını: Çok Sayıda Futbolcu ve Kulüp Yöneticisi Gözaltında
Futboldaki yasa dışı bahis iddialarına yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, aralarında futbolcular, kulüp başkanları ve yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda isme operasyon düzenlendi. Gözaltıların sayısının artması bekleniyor.
Soruşturmayı kapsamında bu kez futbolun üst kademelerini hedef alan geniş çaplı bir operasyon yapıldı.
