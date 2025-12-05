onedio
Futbolda Şafak Baskını: Çok Sayıda Futbolcu ve Kulüp Yöneticisi Gözaltında

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.12.2025 - 09:43 Son Güncelleme: 05.12.2025 - 10:20

Futboldaki yasa dışı bahis iddialarına yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, aralarında futbolcular,  kulüp başkanları ve yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda isme operasyon düzenlendi. Gözaltıların sayısının artması bekleniyor.

Soruşturmayı kapsamında bu kez futbolun üst kademelerini hedef alan geniş çaplı bir operasyon yapıldı.

Ekol TV’den  Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Operasyon çerçevesinde, aralarında farklı liglerde mücadele eden futbol kulüplerinin başkanlarının da bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Söz konusu operasyon, yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilişkisi olduğu ve müsabakaların sonuçlarını etkilemeye çalıştığı öne sürülen şüphelileri kapsıyor. Kulüp başkanlarının yanı sıra, bazı kulüp yöneticileri, menajerler ve profesyonel futbolcuların da gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
