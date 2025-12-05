onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Havayolu Şirketi Ryanair'ın 2025 Özetindeki Türkiye Göndermesi Viral Oldu

Havayolu Şirketi Ryanair'ın 2025 Özetindeki Türkiye Göndermesi Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.12.2025 - 09:45

Pek çok firma geçtiğimiz yılı özetlemek için belli başlı içerikler üretiyor. Özellikle Spotify'ın Wrapped uygulaması çokça ilgi çekiyor. Havayolu firmalarının daha çok prestij algılarına oynadığı günümüzde mizahi paylaşımlarıyla öne çıkan Ryanair ise yine ilginç bir işe imza attı. Türkiye'nin dünyaya nam salmış saç ektirme ve diş protezindeki ününe gönderme yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ryanair sosyal medyada komik paylaşımlarıyla öne çıkan bir havayolu firması

Ryanair sosyal medyada komik paylaşımlarıyla öne çıkan bir havayolu firması

Şirketin uygun bilet politikaları ve diğer şirketlere göre daha az konfor sunması ilk başta dezavantajlı gibi görünse de sosyal medyada kendileriyle dalga geçtikleri postlara da sık sık rastlıyoruz.

Ünlü firma Spotify'a nazire yaparcasına bir 2025 özeti yayınladı.

Ünlü firma Spotify'a nazire yaparcasına bir 2025 özeti yayınladı.

Paylaşımda Türkiye uçuşları da mizahi bir dille ele alındı.

Paylaşımda Türkiye uçuşları da mizahi bir dille ele alındı.

'3000 kez Türkiye uçuşlarından söz edildi. Bu da 180 bin yeni saçlı kafa ve 240 bin protez diş ediyor' yazıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
4
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın