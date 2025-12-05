Havayolu Şirketi Ryanair'ın 2025 Özetindeki Türkiye Göndermesi Viral Oldu
Pek çok firma geçtiğimiz yılı özetlemek için belli başlı içerikler üretiyor. Özellikle Spotify'ın Wrapped uygulaması çokça ilgi çekiyor. Havayolu firmalarının daha çok prestij algılarına oynadığı günümüzde mizahi paylaşımlarıyla öne çıkan Ryanair ise yine ilginç bir işe imza attı. Türkiye'nin dünyaya nam salmış saç ektirme ve diş protezindeki ününe gönderme yaptı.
Ryanair sosyal medyada komik paylaşımlarıyla öne çıkan bir havayolu firması
Ünlü firma Spotify'a nazire yaparcasına bir 2025 özeti yayınladı.
Paylaşımda Türkiye uçuşları da mizahi bir dille ele alındı.
