Sevgili Başak, bu haftanın ortasında, işlerin yoğunlaşmış ve hatta çığ gibi büyümüş olabilir. Ancak unutma ki, her zaman olduğu gibi kontrol senin ellerinde. İş hayatında ya da günlük yaşamında karşına çıkan bir durum, seni daha etkili ve verimli bir sisteme yönlendirebilir. Bazen en küçük detayların bile büyük bir fark yaratabileceğini unutma.

Güneşin en tepede olduğu saatlerde ise maddi konularla ilgili sürpriz bir haber kapını çalabilir. Beklenmedik bir ödeme, iş yerinden gelecek bir prim ya da karşına çıkacak yeni bir fırsat, bugünün gündemini değiştirebilir. Görünen o ki hızlı bir gün olacak ama iş hayatında da finansal meselelerde de taşlar gün bitmeden yerine oturacak.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise bugün, sade ama bir o kadar da sıcak bir enerji seni sarıyor... Abartıdan uzak, samimi bir yakınlaşma ve içten bir konuşma, kalbini yumuşatabilir. Bugün, aşkta güven duygusunun ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlayabilirsin. Bu yüzden, flörtün ya da partnerine karşı açık ve dürüst olmaktan çekinme. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…