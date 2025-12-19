Sevgili Başak, bugün gökyüzünde Yay burcunda yeni bir ay doğuyor ve bu, özellikle iş hayatına etki ediyor. Zira bu enerji, seni iş hayatından çok, duygusal geçmişinle baş başa bırakıyor. Belki de uzun süredir görmezden geldiğin bir mesele, belki yarım kalmış bir aile konusu veya belki de içinde bir yerlerde saklı kalmış bir huzursuzluk gündeme geliyor. Tabii bugün, tüm bu duygusal yüklerinle yüzleşmek seni iş hayatını da güçlendiriyor!

Şimdi 'Ben ne istiyorum?' sorusunu yüksek sesle sorabilirsin kendine. Bu sayede, iş hayatında duygusal motivasyonunun hızla arttığını görebilirsin. Kendine koyduğun hedefler, başarılı olmayı arzuladığın konular ve kurmayı hayal ettiğin iş için harekete geçebilirsin. Buna duygusal hazır olduğunda mental olarak da harekete geçme arzusu ile dolacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, Yay burcundaki Yeni Ay, eski ilişkilerinin izlerini temizleme fırsatı sunuyor sana! Geçmişte yaşadığın ilişkilerden edindiğin tecrübelerle, aynı döngüyü tekrar etmemek için farkındalık kazanıyorsun. Bu, senin için yeni bir başlangıç olabilir, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açma vakti gelmiştir. Kalbini dinle, geçmişin geride kaldığını kabul ederek heyecana kapıl... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…