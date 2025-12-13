Sevgili Başak, bugün ortaklık ilişkileri bir kez daha masaya yatırılabilir. Mars ve Neptün'ün kare açısının karşıt burcunda etkili olması, partnerin, iş ortağın veya en yakın dostunla arandaki etkileşimlerini bulanıklaştırabilir. Belirsizlikler ve kafa karışıklığı gününü biraz zorlaştırabilir. Bu yüzden, bir iş anlaşması veya sözleşme imzalamadan önce tüm detayları dikkatle gözden geçirmende fayda var. Kariyerinle ilgili önemli bir ortaklık görüşmesi varsa, karşı tarafın samimiyetini sorgulamakta tereddüt etme.

Haliyle bugün, finansal kararlarını alırken tek başına hareket etmende fayda var. Ortak hesaplardan veya müşterilerden beklediğin ödemelerde gecikmeler olabileceğini unutma. İş hayatında veya eğitim alanında, sana vadedilen yardımların ya da desteklerin gerçekleşmeme ihtimaline karşı bir B planının olması seni bir adım öne taşıyacaktır. Beklenmedik mali destekler ise başarıyı sana getirebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Mars ve Neptün'ün kare açısının etkisi ile ilişkini kurtarmak konusunda gereksiz fedakarlıklar yapma eğiliminde olabilirsin. Partnerinle arandaki tutkulu tartışmaların bile net bir sonuca bağlanması zorlaşabilir. Bekli de güvenli alanından çıkmak istemiyorsundur, ne dersin? Eğer durum bu ise bir an önce kafanı toparlamalı ve kalbine dur demelisin. Fedakarlık yapmak güzel ama sınırlarını aşmamalısın. Belki de ayrılığı kabul etme vakti gelmiştir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…