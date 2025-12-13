Sevgili Başak, bugün aşk hayatında biraz kıpırdanma olacak gibi görünüyor. Zira Mars ve Neptün'ün kare açısının etkisi altında, ilişkindeki dengeler biraz sarsılabilir. Belki de bir süredir üzerine düşündüğün, bir türlü çözüm bulamadığın konular var ve işte tam da bu yüzden, ilişkini kurtarmak adına gereksiz fedakarlıklar yapma eğiliminde olabilirsin.

Ancak dikkatli olmalısın! Çünkü bu dönemde, partnerinle aranızdaki tutkulu tartışmalar bile net bir sonuca bağlanması zorlaşabilir. Belki de bu durum, güvenli alanından çıkmak istememe durumundan kaynaklanıyor olabilir. Artık biraz da kendini mi düşünmeye başlasan? Eğer durum gerçekten bu ise bir an önce kafanı toparlamalı ve kalbine biraz olsun dur demelisin. Fedakarlık yapmak elbette ki güzel ancak her şeyin bir sınırı olduğunu unutmamalısın. Hem belki de artık ayrılığı kabul etme vakti gelmiştir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…