Sevgili Başak, bu hafta iş hayatında yeni bir düzen kurmak ve verimliliği artırmak senin için öncelikli olacak. Oğlak burcundaki Merkür'ün etkisiyle, daha planlı, disiplinli ve sonuç odaklı bir yaklaşım sergileyebilirsin. Haftanın ilk günlerinde, belki de yeni bir iş planı oluşturabilir ya da zaten var olan düzenini daha sağlam ve işlevsel bir hale getirebilirsin. Detaylara olan hakimiyetin, seni iş ortamında güvenilir ve başvurulacak bir kişi konumuna taşıyacak.

Hafta ilerledikçe, emeklerinin karşılığını almaya başlayabilirsin. Uzun zamandır üzerinde çalıştığın bir konu netleşirken, kontrolün tamamen sende olduğunu da hissedeceksin. Bu süreçte sabırlı ve istikrarlı bir tutum sergilemek, kalıcı başarıyı elde etmene yardımcı olacak. İş hayatında, sözüne güvenilen, etkili bir kişi olma yolunda ilerliyorsun.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise daha temkinli ancak sağlam adımlar atacaksın. Eğer bir ilişkin varsa, bu hafta ilişkilerini daha ciddi bir zemine taşıma arzusu içinde olabilirsin. Tabii eğer bekarsan, ilk başta mantığa dayalı bir yakınlaşma, zamanla duygusal bir bağa dönüşebilir. Aşkın seni sarmasına izin ver yeter! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…