Sevgili Başak, bu hafta senin için iş dünyasında yeni bir düzenin peşinden koşmak ve verimliliği tavan yaptırmak adeta bir misyon haline gelecek. Oğlak burcunda pozisyon alan Merkür'ün etkisiyle, işlerini daha planlı ve disiplinli bir şekilde yürütebilir, hedeflerine odaklanarak sonuç almayı başarabilirsin. Haftanın ilk günlerinde, belki de yeni bir iş planı üzerinde kafa yorabilir ya da mevcut düzenini daha sağlam ve işlevsel bir yapıya kavuşturabilirsin. Detaylara olan hakimiyetin ve bu konudaki başarın, seni iş ortamında güvenilir bir liman ve başvurulacak bir bilge kişi haline getirecek.

Hafta boyunca ilerledikçe, emeklerinin meyvelerini toplamaya başlayabilirsin. Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığın bir konu sonunda netleşirken, kontrolün tamamen sende olduğunu hissetmenin verdiği güçle daha da ileriye gitmeye hazır olacaksın. Bu süreçte sabırlı ve istikrarlı bir tutum sergilemek, kalıcı başarıyı kapına getirecek anahtar olacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…