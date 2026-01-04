Sevgili Başak, bu hafta aşk hayatında dikkatli ve bir o kadar da kararlı adımlar atabilirsin. Eğer şu anda bir ilişkin varsa, bu hafta içerisinde ilişkini daha ciddi bir seviyeye taşıma isteği içinde olabilirsin. Belki de bu hafta, ilişkinin geleceğini konuşma, belki de bir adım daha ileri gitme zamanıdır.

Öte yandan eğer bekarsan, bu hafta mantığının gösterdiği kişiye yakınlaşabilirsin. Ama bu kişiyle ilk başta mantığına dayalı bir ilişki kursan da zamanla ilişkinin duygusal bir boyuta taşındığını görebilirsin. Belki de bu yabancı, ruh eşindir! Tam da bu yüzden aşkın seni sarmasına izin ver, kendini duygularına bırak ve neler olacağını gör. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…