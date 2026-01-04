Sevgili Başak, sağlık konusunda, bu hafta tam senlik! Düzen, planlama ve verimlilik konularında kendini geliştirebileceğin bir dönem içerisindesin. Merkür, Oğlak burcunda ilerlerken, günlük rutinlerini ve yaşam tarzını iyileştirmek için mükemmel bir zaman diliminde bulunuyorsun.

Haftanın başında, belki de bir fincan yeşil çay içmeyi rutinine eklemek gibi, küçük ama sürdürülebilir bir alışkanlık eklemeyi düşünebilirsin. Bu, uzun vadede büyük bir fark yaratmanın anahtarı olabilir. Unutma, bedenin bu tür disiplinli değişikliklere hemen uyum sağlar ve bu, genel sağlık ve yaşam kaliteni artırmada büyük bir rol oynar. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…