Gelinler Yandı: Oğulları Kuzey ve Uzay'ın Hasretini Çeken Çağla Şıkel'den "Göz Bebeklerim" Paylaşımı
Emre Altuğ'dan olan iki oğlu Uzay ve Kuzey'e düşkünlüğüyle öne çıkan Çağla Şıkel, oğullarının hasretiyle yanıp tutuştu. Göz bebekli paylaşımı dikkat çekti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10 parmağında 10 marifet Çağla Şıkel, son zamanlarda pek yoğun!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çağla Şıkel'in büyük oğlu Kuzey 16, küçük oğlu Uzay ise 13 yaşında. Ve Şıkel, oğullarına deli gibi düşkün!
Bugün de yine o günlerden biri!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın