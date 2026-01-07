onedio
Gelinler Yandı: Oğulları Kuzey ve Uzay'ın Hasretini Çeken Çağla Şıkel'den "Göz Bebeklerim" Paylaşımı

Lila Ceylan
07.01.2026 - 23:28

Emre Altuğ'dan olan iki oğlu Uzay ve Kuzey'e düşkünlüğüyle öne çıkan Çağla Şıkel, oğullarının hasretiyle yanıp tutuştu. Göz bebekli paylaşımı dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

10 parmağında 10 marifet Çağla Şıkel, son zamanlarda pek yoğun!

Yıllardır NOW TV ekranlarında 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programını sunan Şıkel, aynı zamanda 7 Kocalı Hürmüz oyununda başrolde yer alıyor ve ilk kitabını yazmasının heyecanını yaşıyor. 

Sosyal medya paylaşımlarıyla, sağlıklı yaşam tarzı, yıllar geçtikçe kusursuzlaşan fiziğiyle sık sık gündem olan Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden olan oğulları Uzay ve Kuzey'le tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Çağla Şıkel'in büyük oğlu Kuzey 16, küçük oğlu Uzay ise 13 yaşında. Ve Şıkel, oğullarına deli gibi düşkün!

Oğullarıyla kurduğu şahane anne oğul bağıyla hayranlık uyandıran Çağla Şıkel, aynı zamanda da sık sık 'Eyvah müstakbel gelinleri ileride çok çekecek' dedirtiyor. 

Nasıl bir kaynana olacağı sorulduğunda yalnızca oğullarının mutluluğunu dilediğini söyleyen Çağla Şıkel, evlatlarını her anne gibi her şeyden öne koyuyor fakat yine de paylaşımları ve oğullarına aşık bakışlarıyla 'Acaba mı?' dedirtiyor.

Bugün de yine o günlerden biri!

Oğulları Kuzey ve Uzay'dan çekimleri sebebiyle bir süredir uzakta olan Çağla Şıkel, bu gece büyük hasrete düştü. 

Oğullarını özleyen ünlü sunucu, Kuzey ve Uzay'ın göz bebeklerini paylaşarak, 'Çok özledim göz bebeklerim... Az kaldı. Nasıl bir hasret bu? Daha önce hiç yaşanmamış, hiç hissedilmemiş duygular... İyi ki varsınız iki gün sonra yanınızdayım' ifadelerini kullandı.

