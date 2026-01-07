Ünlü Ekonomist Mahfi Eğilmez 2026 İçin Uyardı: "Risk Alırken İki Kez Düşünün"
Usta ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, kişisel blogunda kaleme aldığı yazısında 2026’ya ilişkin öngörülerini altın, gümüş, petrol fiyatları ve Donald Trump faktörü üzerinden ele aldı.
Eğilmez, artan küresel talep, merkez bankalarının alımları ve güvenli liman arayışının etkisiyle altının bir yılda yüzde 64, gümüşün ise yüzde 163 oranında değer kazandığını vurguladı. Buna karşılık ham petrol fiyatlarının aynı dönemde yüzde 27 gerilediğine dikkat çekti.
Avrupa, Çin ve Japonya’da ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla birlikte petrol talebindeki düşüşün fiyatları baskıladığını belirten Eğilmez, Venezuela’ya yönelik olası gelişmelerin de petrol fiyatlarını daha aşağı çekebileceğini ifade etti.
"Enflasyon yüzde 20'in altına inmez"
Eğilmez, beklentilerin tutmadığını ortaya koydu.
Eğilmez, risk almak için 2026 yılında iki kez düşünmek gerektiğini dile getirdi.
