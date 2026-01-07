Ünlü Ekonomist Mahfi Eğilmez 2026 İçin Uyardı: "Risk Alırken İki Kez Düşünün"

2026 sonuna ilişkin enflasyon beklentilerini gösteren tabloyu değerlendiren Dr. Mahfi Eğilmez, hükümet ve Merkez Bankası’nın öngörülerinin piyasa beklentilerinden belirgin biçimde ayrıştığına dikkat çekti.

Bu kapsamda, '1. Hükümet (OVP) ve Merkez Bankası (TCMB) enflasyonun 2026 sonunda ciddi biçimde gerileyerek yüzde 30,89’dan 16’ya düşeceğini tahmin ediyor' ifadesine yer verdi.

Eğilmez, TCMB’nin beklenti anketine katılan kesimlerin daha temkinli bir tablo çizdiğini belirterek, '2. TCMB’nin sektörel enflasyon beklentileri anketini yanıtlayanlardan piyasa katılımcıları grubu 2026 sonunda enflasyonun yüzde 23,35’e düşeceğini, reel sektör temsilcileri yüzde 34,80’e ve hane halklarının temsilcileri ise yüzde 50,90’a yükseleceğini bekliyorlar. Piyasa katılımcıları enflasyonda düşüş beklese de bu düşüş hükümetin ve TCMB’nin tahminlerinin oldukça üzerinde bir düzeyde kalınacağını işaret ediyor' değerlendirmesini aktardı.

Uluslararası kuruluşların öngörülerine de değinen Eğilmez, '3. IMF ve OECD’nin beklentileri de enflasyonun düşeceği ama yüzde 20’nin altına inmeyeceği yolunda' ifadeleriyle küresel bakışın da iyimser ancak sınırlı olduğunu vurguladı.