Ünlü Ekonomist Mahfi Eğilmez 2026 İçin Uyardı: "Risk Alırken İki Kez Düşünün"

07.01.2026 - 23:16

Usta ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, kişisel blogunda kaleme aldığı yazısında 2026’ya ilişkin öngörülerini altın, gümüş, petrol fiyatları ve Donald Trump faktörü üzerinden ele aldı.

Eğilmez, artan küresel talep, merkez bankalarının alımları ve güvenli liman arayışının etkisiyle altının bir yılda yüzde 64, gümüşün ise yüzde 163 oranında değer kazandığını vurguladı. Buna karşılık ham petrol fiyatlarının aynı dönemde yüzde 27 gerilediğine dikkat çekti.

Avrupa, Çin ve Japonya’da ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla birlikte petrol talebindeki düşüşün fiyatları baskıladığını belirten Eğilmez, Venezuela’ya yönelik olası gelişmelerin de petrol fiyatlarını daha aşağı çekebileceğini ifade etti.

Kaynak - Gazete Oksijen

"Enflasyon yüzde 20'in altına inmez"

2026 sonuna ilişkin enflasyon beklentilerini gösteren tabloyu değerlendiren Dr. Mahfi Eğilmez, hükümet ve Merkez Bankası’nın öngörülerinin piyasa beklentilerinden belirgin biçimde ayrıştığına dikkat çekti. 

Bu kapsamda, '1. Hükümet (OVP) ve Merkez Bankası (TCMB) enflasyonun 2026 sonunda ciddi biçimde gerileyerek yüzde 30,89’dan 16’ya düşeceğini tahmin ediyor' ifadesine yer verdi.

Eğilmez, TCMB’nin beklenti anketine katılan kesimlerin daha temkinli bir tablo çizdiğini belirterek, '2. TCMB’nin sektörel enflasyon beklentileri anketini yanıtlayanlardan piyasa katılımcıları grubu 2026 sonunda enflasyonun yüzde 23,35’e düşeceğini, reel sektör temsilcileri yüzde 34,80’e ve hane halklarının temsilcileri ise yüzde 50,90’a yükseleceğini bekliyorlar. Piyasa katılımcıları enflasyonda düşüş beklese de bu düşüş hükümetin ve TCMB’nin tahminlerinin oldukça üzerinde bir düzeyde kalınacağını işaret ediyor' değerlendirmesini aktardı.

Uluslararası kuruluşların öngörülerine de değinen Eğilmez, '3. IMF ve OECD’nin beklentileri de enflasyonun düşeceği ama yüzde 20’nin altına inmeyeceği yolunda' ifadeleriyle küresel bakışın da iyimser ancak sınırlı olduğunu vurguladı.

Eğilmez, beklentilerin tutmadığını ortaya koydu.

Üçüncü tabloyu da değerlendiren Dr. Mahfi Eğilmez, bu kez Hazine ihalelerinde oluşan faizlerin piyasa beklentilerine dair önemli ipuçları verdiğini vurguladı. Eğilmez, söz konusu tablonun, 'TCMB’nin sektörel enflasyon beklentileri anketini yanıtlayan piyasa katılımcıları arasında yer alıyor. Demek ki enflasyon beklentilerine verilen yanıtlarla gerçek yaşamda öngörülenler pek birbiriyle uyumlu değil ki istenen faizler, beklenen enflasyon oranlarının çok üzerinde. Oluşan faiz oranları reel sektör temsilcilerinin enflasyon beklentilerine yakın görünüyor' sözleriyle, beklenti anketleri ile piyasa davranışları arasındaki farkı ortaya koyduğunu ifade etti.

Eğilmez, risk almak için 2026 yılında iki kez düşünmek gerektiğini dile getirdi.

Değerlendirmesinin sonunda Donald Trump’ın başkanlığı döneminde küresel piyasalardaki dalgalı seyrin süreceğini vurgulayan Dr. Mahfi Eğilmez, bu durumun artık çok daha net görüldüğünü ifade etti. Eğilmez, 2026 yılında risk alınırken daha temkinli olunması, ekonomik ortamın ve gidişatın dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti. Türkiye açısından ise enflasyonla kalıcı mücadele için yalnızca vergi düzenlemeleri ya da ücret baskılamasının yeterli olmayacağını kaydeden Eğilmez, hukuk, demokrasi, adalet ve liyakat başta olmak üzere yapısal reformların zorunlu olduğunu, beklentilerin ancak bu yolla iyileştirilebileceğini dile getirdi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
