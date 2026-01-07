Apartmanda Yaşayanları İlgilendiren Karar Cep Yakacak: Gürültünün Cezası Artırıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2026 yılında uygulanacak çevre cezalarına ilişkin düzenlemeleri Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile duyurdu. Buna göre, yeniden değerleme oranı dikkate alınarak Çevre Kanunu kapsamındaki idari para cezalarında artışa gidildi.
Yeni düzenleme ile özellikle araçlara yönelik çevre denetimlerinin sıkılaştırılması hedeflenirken, egzoz gazı emisyon ölçümü ve emisyon standartlarına uyum konularında yaptırımların artırılacağı belirtildi. Bakanlık, çevre kirliliğinin azaltılması ve denetimlerin etkinliğinin artırılması amacıyla cezaların 2026 yılı boyunca güncellenmiş tutarlar üzerinden uygulanacağını bildirdi.
Hava kirliliği önemle takip edilecek konulardan biri oldu.
Apartmanda gürültü yapanlara ceza artırıldı.
