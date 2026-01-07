onedio
Apartmanda Yaşayanları İlgilendiren Karar Cep Yakacak: Gürültünün Cezası Artırıldı

07.01.2026 - 19:49

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2026 yılında uygulanacak çevre cezalarına ilişkin düzenlemeleri Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile duyurdu. Buna göre, yeniden değerleme oranı dikkate alınarak Çevre Kanunu kapsamındaki idari para cezalarında artışa gidildi.

Yeni düzenleme ile özellikle araçlara yönelik çevre denetimlerinin sıkılaştırılması hedeflenirken, egzoz gazı emisyon ölçümü ve emisyon standartlarına uyum konularında yaptırımların artırılacağı belirtildi. Bakanlık, çevre kirliliğinin azaltılması ve denetimlerin etkinliğinin artırılması amacıyla cezaların 2026 yılı boyunca güncellenmiş tutarlar üzerinden uygulanacağını bildirdi.

Hava kirliliği önemle takip edilecek konulardan biri oldu.

Hava kirliliğiyle mücadele kapsamında tesislere yönelik yaptırımlar da artırıldı. Buna göre gerekli izinleri almadan tesis kuran ya da faaliyete geçiren işletmelere yüksek tutarlarda idari para cezaları uygulanacak. Emisyon sınırlarını aşan tesisler için öngörülen yaptırımlar ise daha da ağırlaştırıldı.

Düzenleme kapsamında akaryakıt terminalleri, dolum adaları ve istasyonlarda uçucu organik bileşiklerin kontrolüne ilişkin kurallara uymayanlara, tesisin niteliğine göre 26 bin 65 lira ile 521 bin 404 lira arasında ceza kesilecek. Katı yakıt standartlarını ihlal eden işletmeler için uygulanacak idari para cezaları ise 143 bin 791 lira ile 215 bin 693 lira arasında değişecek.

Apartmanda gürültü yapanlara ceza artırıldı.

Yeni düzenlemede gürültü ve titreşim kaynaklı kirlilik de yaptırımların odağında yer aldı. Buna göre konutlarda gürültüye neden olanlara 13 bin 847 lira, ulaşım araçlarına 41 bin 820 lira, iş yerlerine 139 bin 746 lira, fabrika, şantiye ve eğlence mekânlarına ise 419 bin 509 lira idari para cezası uygulanacak.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kapsamında verilen taahhütlere aykırı hareket edenlere her bir ihlal için 394 bin 534 lira ceza kesilecek. Zorunlu arıtma tesislerini kurmayan ya da işletmeyen tesisler için öngörülen yaptırım ise 2 milyon 97 bin 997 lira olarak belirlendi.

