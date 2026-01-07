Apartmanda Yaşayanları İlgilendiren Karar Cep Yakacak: Gürültünün Cezası Artırıldı

Hava kirliliğiyle mücadele kapsamında tesislere yönelik yaptırımlar da artırıldı. Buna göre gerekli izinleri almadan tesis kuran ya da faaliyete geçiren işletmelere yüksek tutarlarda idari para cezaları uygulanacak. Emisyon sınırlarını aşan tesisler için öngörülen yaptırımlar ise daha da ağırlaştırıldı.

Düzenleme kapsamında akaryakıt terminalleri, dolum adaları ve istasyonlarda uçucu organik bileşiklerin kontrolüne ilişkin kurallara uymayanlara, tesisin niteliğine göre 26 bin 65 lira ile 521 bin 404 lira arasında ceza kesilecek. Katı yakıt standartlarını ihlal eden işletmeler için uygulanacak idari para cezaları ise 143 bin 791 lira ile 215 bin 693 lira arasında değişecek.