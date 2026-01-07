Trump'ın Torunu Kai Trump, Tüm Flörtlerini Gizli Servise Bildirmek Zorunda Olduğunu Açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump’ın 18 yaşındaki torunu Kai Trump, bugüne dek pek konuşmadığı özel yaşamını anlattı. Gizli Servis koruması altında büyümenin özellikle gençlik yıllarında ciddi kısıtlamalar yarattığını vurguladı.
Daily Mail’in aktardığına göre, gelecek vadeden bir golfçü olan Kai Trump, Impaulsive programında 24 saat güvenlik eşliğinde yaşamanın “sıradan bir ergenlik” deneyimini neredeyse imkânsız hâle getirdiğini dile getirdi.
Görüştüğü herkesi gizli servise bildiriyor.
Dedesinin üçüncü kez aday olmayacağını söyleyen Kai yine de açık kapı bırakıyor.
