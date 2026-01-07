onedio
Trump'ın Torunu Kai Trump, Tüm Flörtlerini Gizli Servise Bildirmek Zorunda Olduğunu Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.01.2026 - 17:51

ABD Başkanı Donald Trump’ın 18 yaşındaki torunu Kai Trump, bugüne dek pek konuşmadığı özel yaşamını anlattı. Gizli Servis koruması altında büyümenin özellikle gençlik yıllarında ciddi kısıtlamalar yarattığını vurguladı.

Daily Mail’in aktardığına göre, gelecek vadeden bir golfçü olan Kai Trump, Impaulsive programında 24 saat güvenlik eşliğinde yaşamanın “sıradan bir ergenlik” deneyimini neredeyse imkânsız hâle getirdiğini dile getirdi.

Kaynak - Gazete Oksijen

Görüştüğü herkesi gizli servise bildiriyor.

Flörtün bu şartlar altında fazlasıyla “acayip” bir deneyime dönüştüğünü söyleyen Trump, durumu şu sözlerle anlattı: “Bir randevudasınız ve Gizli Servis iki masa arkanızda oturuyor. Bu gerçekten tuhaf. Görüştüğüm herkesle ilgili Gizli Servis’e bilgi vermek zorundayım.”

Başkanlık döneminin özellikle son bir yılda baskıyı daha da artırdığını ifade eden Trump, zamanla bu düzene alıştığını da ekledi. “İlk başlarda çok zorlayıcıydı, sürekli izlenmek kolay değil. Sonra şunu fark ettim: Onların görevi beni korumak. Ben kendi hayatıma odaklanıyorum, onlar da işlerini yapıyor. Böyle düşününce her şey daha katlanılır oluyor” dedi.

Dedesinin üçüncü kez aday olmayacağını söyleyen Kai yine de açık kapı bırakıyor.

Podcastin sunuculuğunu yapan WWE yıldızı Logan Paul’un sorularını yanıtlayan Kai Trump, siyasetten özellikle uzak durmayı tercih ettiğini de dile getirdi. Dedesinin seçim yarışındaki eski rakibi Kamala Harris’le ilgili konuşan Trump, aralarında herhangi bir husumet olmadığını belirtti.

“Siyasetin tamamen dışındayım. Burası çok tehlikeli bir alan. Hem radikal sol hem de radikal sağ var. Ortada kalan insan sayısı çok az.” diyen Trump, sosyal medyanın bu kutuplaşmayı daha da keskinleştirdiğini savundu. Algoritmaların insanları farkında olmadan uçlara ittiğini söyleyen Trump, “Sizi mutlaka bir tarafa sürüklüyorlar. Ortada durmak neredeyse görünmez olmak demek. Bu da bazı insanları daha radikal noktalara taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Logan Paul’un, Donald Trump’ın üçüncü kez aday olup olmayacağına ilişkin sorusuna da yanıt veren Kai Trump, dedesinin şu an için böyle bir planı olmadığını söyledi. Ancak 2028’e kadar “pek çok şeyin değişebileceğini” vurgulayarak ihtimali tamamen dışlamadı.

