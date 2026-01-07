Trump'ın Torunu Kai Trump, Tüm Flörtlerini Gizli Servise Bildirmek Zorunda Olduğunu Açıkladı

Flörtün bu şartlar altında fazlasıyla “acayip” bir deneyime dönüştüğünü söyleyen Trump, durumu şu sözlerle anlattı: “Bir randevudasınız ve Gizli Servis iki masa arkanızda oturuyor. Bu gerçekten tuhaf. Görüştüğüm herkesle ilgili Gizli Servis’e bilgi vermek zorundayım.”

Başkanlık döneminin özellikle son bir yılda baskıyı daha da artırdığını ifade eden Trump, zamanla bu düzene alıştığını da ekledi. “İlk başlarda çok zorlayıcıydı, sürekli izlenmek kolay değil. Sonra şunu fark ettim: Onların görevi beni korumak. Ben kendi hayatıma odaklanıyorum, onlar da işlerini yapıyor. Böyle düşününce her şey daha katlanılır oluyor” dedi.