Trump'tan Yeni Tehdit: "Grönland’ı Güzellikle Vermezse Danimarka’nın Ekonomisini Çökertirim"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
04.01.2026 - 22:57

Maduro’nun yakalanmasının ardından Trump, Venezuela’nın yeni lideri Rodríguez’e yönelik sert açıklamalarda bulundu. ABD müdahalesinin devam edebileceğini dile getiren Trump, rejim değişikliğini savundu ve Grönland konusundaki ısrarını sürdürerek “Buna kesinlikle ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Konuşmasına Venezuela'ya tehditle başladı.

The Atlantic’e açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’nın yeni lideri Delcy Rodríguez’i sert sözlerle hedef aldı. Trump, “Doğru olanı yapmazsa çok ağır bir bedel öder, bu bedel Maduro’nunkinden bile büyük olabilir” dedi.

Trump, şu anda New York’ta cezaevinde bulunan Nicolás Maduro’ya da atıfta bulunarak, Maduro’nun yakalanmasıyla sonuçlanan silahlı ABD müdahalesinin Rodríguez tarafından meydan okur şekilde reddedilmesine izin vermeyeceğini net biçimde ortaya koydu.

Daha sonra Grönland'a gözdağı verdi.

Trump, Grönland'la ilgili konuyu da tekrar hatırlattı. 'Kesinlikle ihtiyacımız var' diyerek şu sözleri söyledi: 

“Grönland, Amerikan ulusal çıkarları için hayati öneme sahip. Grönland’ı güzellikle vermezse Danimarka’nın ekonomisini çökertirim. Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var. Etrafı Çin ve Rus gemileriyle çevrili.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
