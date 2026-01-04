8 Gündür Aranan Elif Kumal'dan Acı Haber Geldi
Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve bir arkadaşlarıyla birlikte 27 Aralık’ta Kapıdağ Yarımadası’nda bulunan Yukarıyapıcı Göleti çevresine kamp kurdu. Ertesi gün saat 12.09’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., Kumal ile aralarında bir tartışma yaşandığını, tartışmanın ardından Elif Kumal’ın 16 ATB 289 plakalı otomobiliyle gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve o saatten sonra kendisine ulaşılamadığını bildirdi.
8 gündür aranan Elif Kumsal'dan bugün acı haber geldi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, acı haberi kamuoyuyla paylaştı.
Elif Kumsal'dan gelen acı haberi Balıkesir Valisi paylaştı.
