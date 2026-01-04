onedio
8 Gündür Aranan Elif Kumal'dan Acı Haber Geldi

Hakan Karakoca
04.01.2026 - 19:46

Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve bir arkadaşlarıyla birlikte 27 Aralık’ta Kapıdağ Yarımadası’nda bulunan Yukarıyapıcı Göleti çevresine kamp kurdu. Ertesi gün saat 12.09’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., Kumal ile aralarında bir tartışma yaşandığını, tartışmanın ardından Elif Kumal’ın 16 ATB 289 plakalı otomobiliyle gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve o saatten sonra kendisine ulaşılamadığını bildirdi.

8 gündür aranan Elif Kumsal'dan bugün acı haber geldi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, acı haberi kamuoyuyla paylaştı.

Elif Kumsal'dan gelen acı haberi Balıkesir Valisi paylaştı.

Balıkesir Valisi, İsmail Ustaoğlu kısa süre önce X'ten yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

'28.12.2025 tarihinde Erdek ilçesi Yukarıyapıcı Mahallemizde kaybolan Elif Kumal isimli vatandaşımızın cansız bedeni kullandığı araçla birlikte Yukarıyapıcı Göletinde bulunmuştur.

Vatandaşımıza Allah’tan rahmet ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum'

GELİŞMELER BİRAZDAN

