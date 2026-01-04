Meteoroloji Uyardı: Yeni Haftada Önce Baharı Sonra Yeniden Sert Kışı Yaşayacağız
Yeni haftanın ilk günlerinde kar yağışlı hava etkisini yitirerek yerini güneşli ve açık bir gökyüzüne bırakacak. Lodosla birlikte birçok kentte sıcaklıklar bahar seviyelerine yaklaşırken, hafta sonuna doğru özellikle Ankara başta olmak üzere pek çok şehirde kar yeniden etkili olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lodos ve fırtına uyarısı var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Marmara'da bahar, İç Anadolu ve Doğu Anadolu buz kesecek.
Yeni haftada Türkiye'yi ne bekliyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın