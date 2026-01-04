Meteoroloji Uyardı: Yeni Haftada Önce Baharı Sonra Yeniden Sert Kışı Yaşayacağız

Türkiye genelinde bugün lodos etkisini gösteriyor. Rüzgârın bazı bölgelerde zaman zaman fırtına şiddetine ulaştığı görülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre; yurdun kuzey ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın batısı, Ege kıyıları, Antalya ile Samsun ve Sinop çevrelerinde yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Yağışların ağırlıklı olarak yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.