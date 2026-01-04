onedio
Meteoroloji Uyardı: Yeni Haftada Önce Baharı Sonra Yeniden Sert Kışı Yaşayacağız

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.01.2026 - 18:34

Yeni haftanın ilk günlerinde kar yağışlı hava etkisini yitirerek yerini güneşli ve açık bir gökyüzüne bırakacak. Lodosla birlikte birçok kentte sıcaklıklar bahar seviyelerine yaklaşırken, hafta sonuna doğru özellikle Ankara başta olmak üzere pek çok şehirde kar yeniden etkili olacak.

Lodos ve fırtına uyarısı var.

Türkiye genelinde bugün lodos etkisini gösteriyor. Rüzgârın bazı bölgelerde zaman zaman fırtına şiddetine ulaştığı görülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre; yurdun kuzey ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın batısı, Ege kıyıları, Antalya ile Samsun ve Sinop çevrelerinde yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Yağışların ağırlıklı olarak yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Marmara'da bahar, İç Anadolu ve Doğu Anadolu buz kesecek.

Marmara Bölgesi’nde bugün lodosun etkisiyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. İstanbul’da 16, Bursa’da 17, Çanakkale’de ise 19 derece ölçülmesi bekleniyor. Etkili olan lodos, sıcaklıkların daha yüksek hissedilmesine neden olacak.

Ege Bölgesi’nde de benzer bir hava hakim. Güneyli rüzgârlarla birlikte sıcaklıklar yükselirken, İzmir’de bugün hava 16 derece olacak.

İç kesimlere gidildikçe soğuk hava yeniden etkisini gösteriyor. İç Anadolu’da sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Ankara’da sıcaklık 8, Kayseri’de 6, Konya’da ise 10 derece civarında olacak.

Doğu Anadolu’da ise sert kış koşulları sürüyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis beklenirken, doğu kesimlerde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Yeni haftada Türkiye'yi ne bekliyor?

Yeni hafta yurt genelinde açık ve sakin bir havayla başlayacak. Çarşamba gününden itibaren ise batı kesimlerden başlayarak sağanak yağışlar etkili olmaya başlayacak. Perşembe günü İstanbul’da da yağış beklenirken, sağanakla birlikte kentte hava sıcaklıklarının düşüşe geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre cuma günü yağışlar tüm yurda yayılacak. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Marmara’nın doğusu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde yağışların kar şeklinde olması öngörülüyor. Aynı gün özellikle doğu bölgelerde çığ riskine dikkat çekilirken, bazı noktalarda kar yağışının kuvvetli olabileceği belirtiliyor. Cumartesi günü ise kar yağışının etkisini kaybetmesi bekleniyor.

