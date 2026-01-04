Grok'un Günlerdir Tartışmalı Komutlarından "Bikini Giydir" Mesajlarına Engel Geldi
Günlerdir birçok kullanıcının kabusu haline gelen 'bikini giydir' komutuna Türkiye'den engel getirildi. Kullanıcıların seçtikleri herhangi bir kadın fotoğrafı için verdikleri bu komuta Grok, bikinili bir fotoğrafla yanıt veriyordu.
Grok'a tepkilere neden olana ve birçok şikayete olan konu Türkiye'den komutların görürnmez kılınmasıyla sonuçlandı.
Kullanıcılar için kabusa dönmüştü.
Komutlar Türkiye'den görünmez kılındı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Lütfen beni şucu bucu diye yargılamayın ama bence isabet olmuş çünkü gerçekten çok saçma bir durumdu . İnsanların fotoğraflarını çıplaklaştırmak nerden baksa... Devamını Gör
Gelen en mantıklı erişim engeli olarak yorumladım
Her ne kadar Musk, daha önce Grok’un "kullanıcının taleplerine fazla uyumlu ve manipüle edilebilir” olduğunu kabul etmiş olsa da Grok’un bu şekilde çalışması... Devamını Gör