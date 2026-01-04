Grok'un Günlerdir Tartışmalı Komutlarından "Bikini Giydir" Mesajlarına Engel Geldi

Günlerdir birçok kullanıcının kabusu haline gelen 'bikini giydir' komutuna Türkiye'den engel getirildi. Kullanıcıların seçtikleri herhangi bir kadın fotoğrafı için verdikleri bu komuta Grok, bikinili bir fotoğrafla yanıt veriyordu.

Grok'a tepkilere neden olana ve birçok şikayete olan konu Türkiye'den komutların görürnmez kılınmasıyla sonuçlandı.