Grok'un Günlerdir Tartışmalı Komutlarından "Bikini Giydir" Mesajlarına Engel Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.01.2026 - 18:01

Günlerdir birçok kullanıcının kabusu haline gelen 'bikini giydir' komutuna Türkiye'den engel getirildi. Kullanıcıların seçtikleri herhangi bir kadın fotoğrafı için verdikleri bu komuta Grok, bikinili bir fotoğrafla yanıt veriyordu. 

Grok'a tepkilere neden olana ve birçok şikayete olan konu Türkiye'den komutların görürnmez kılınmasıyla sonuçlandı.

Kullanıcılar için kabusa dönmüştü.

X’in yapay zeka asistanı Grok’un platforma tam entegre şekilde çalışmaya başlaması, onu en çok kullanılan AI modellerinden biri haline getirdi. Kullanıcılar, paylaşımların analiz edilmesi ya da içerik hakkında bilgi verilmesi için Grok’tan sıkça yararlanmaya başladı.

Ancak Grok’un bir yönü tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcıların, fotoğrafların altına verdikleri komutlarla görsellerdeki kişilerin bikinili ya da mayolu hallerini üretmeye çalışması tepki çekti. Daha önce ırkçılık ve hakaret içerikleri nedeniyle eleştirilen yapay zekâ modeli, bu örneklerle birlikte etik tartışmaların odağına yeniden yerleşti.

Komutlar Türkiye'den görünmez kılındı.

Engelli Web'in haberine göre yapay zeka asistanı Grok‘a gönderilen ve siyasi figürleri hedef alan “bikini giydir” komutları erişime engellendi ve X tarafından Türkiye’den görünmez kılındı.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Ökkeş Çobanlar

Lütfen beni şucu bucu diye yargılamayın ama bence isabet olmuş çünkü gerçekten çok saçma bir durumdu . İnsanların fotoğraflarını çıplaklaştırmak nerden baksa... Devamını Gör

Nur

Gelen en mantıklı erişim engeli olarak yorumladım

İz Hera Wilson

Her ne kadar Musk, daha önce Grok’un "kullanıcının taleplerine fazla uyumlu ve manipüle edilebilir” olduğunu kabul etmiş olsa da Grok’un bu şekilde çalışması... Devamını Gör