Yapay Zekayı Çok Sevdik: Türkiye, ChatGPT Trafiğinde Dünya Lideri Oldu

Özkömürcü, Türk tüketicilerinin bilgi arayışında arama motorlarından sohbet botlarına geçtiğini belirterek şunları söyledi:

“Türkiye’de yapay zekâ kullanan her 100 kişiden 95’i, ürün veya hizmet ararken ChatGPT’nin yönlendirmelerine güveniyor. Artık sadece Google’da ilk sayfada olmak yetmiyor; markanızın ChatGPT tarafından önerilen bir otorite olması gerekiyor.”

2026’nın ekonomik olarak zor geçeceğine dikkat çeken Özkömürcü, şirketlerin pazarlama bütçelerini verimli kullanabilmek için yapay zekâ optimizasyonuna yönelmeleri gerektiğini vurguladı: “Müşteriler artık ‘en iyi muhasebe yazılımı hangisi?’ veya ‘İstanbul’daki en güvenilir insan kaynakları firması kim?’ sorularını Google’a değil ChatGPT’ye soruyor. Eğer yapay zekâ firmanızı tanımıyor ve önermiyorsa, o müşteriyi kaybediyorsunuz demektir.”

Uzmanlara göre 2026’da Türk şirketleri için rekabet avantajı, “yapay zekânın dilinden konuşabilmek” olacak.