Yapay Zekayı Çok Sevdik: Türkiye, ChatGPT Trafiğinde Dünya Lideri Oldu

Hakan Karakoca
04.01.2026 - 17:48

We Are Social ve Meltwater’in hazırladığı ‘Digital 2026 Global Overview’ raporu, Türkiye’nin dijitalleşmede önemli bir aşama kaydettiğini gösterdi. Rapora göre Türkiye, yapay zekâ destekli web trafiğinde yüzde 94,49 ile dünya lideri konumuna yükseldi. Bu oran, küresel ortalama olan yüzde 80,92’nin oldukça üzerinde bulunuyor.

Türkiye'nin yapay zeka trafiğinin büyük çoğunluğu ChatGPT kaynaklı.

Rapora göre Türkiye’de yapay zekâ üzerinden yönlendirilen web trafiğinin büyük kısmı ChatGPT kaynaklı. Böylece ülke, ABD, İngiltere ve Almanya gibi gelişmiş ülkeleri geride bırakarak ChatGPT kullanımında lider konuma yükseldi.

Dijital pazarlama ajansı Cremicro’nun kurucusu Haydar Özkömürcü, bu verilerin klasik SEO döneminin sona erdiğini ve yerini AIO (Artificial Intelligence Optimization) yani yapay zekâ optimizasyonuna bıraktığını ifade etti.

Özkömürcü, “Türkiye’de AIO yaptırmayan marka, müşterisinin gözünde yok hükmündedir” diyerek, kullanıcı davranışlarındaki bu değişimin markalar için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Arama motoru değil yapay zeka sohbet botunu kullanıyoruz.

Özkömürcü, Türk tüketicilerinin bilgi arayışında arama motorlarından sohbet botlarına geçtiğini belirterek şunları söyledi:

“Türkiye’de yapay zekâ kullanan her 100 kişiden 95’i, ürün veya hizmet ararken ChatGPT’nin yönlendirmelerine güveniyor. Artık sadece Google’da ilk sayfada olmak yetmiyor; markanızın ChatGPT tarafından önerilen bir otorite olması gerekiyor.”

2026’nın ekonomik olarak zor geçeceğine dikkat çeken Özkömürcü, şirketlerin pazarlama bütçelerini verimli kullanabilmek için yapay zekâ optimizasyonuna yönelmeleri gerektiğini vurguladı: “Müşteriler artık ‘en iyi muhasebe yazılımı hangisi?’ veya ‘İstanbul’daki en güvenilir insan kaynakları firması kim?’ sorularını Google’a değil ChatGPT’ye soruyor. Eğer yapay zekâ firmanızı tanımıyor ve önermiyorsa, o müşteriyi kaybediyorsunuz demektir.”

Uzmanlara göre 2026’da Türk şirketleri için rekabet avantajı, “yapay zekânın dilinden konuşabilmek” olacak.

