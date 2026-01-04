Yapay Zekayı Çok Sevdik: Türkiye, ChatGPT Trafiğinde Dünya Lideri Oldu
We Are Social ve Meltwater’in hazırladığı ‘Digital 2026 Global Overview’ raporu, Türkiye’nin dijitalleşmede önemli bir aşama kaydettiğini gösterdi. Rapora göre Türkiye, yapay zekâ destekli web trafiğinde yüzde 94,49 ile dünya lideri konumuna yükseldi. Bu oran, küresel ortalama olan yüzde 80,92’nin oldukça üzerinde bulunuyor.
Türkiye'nin yapay zeka trafiğinin büyük çoğunluğu ChatGPT kaynaklı.
Arama motoru değil yapay zeka sohbet botunu kullanıyoruz.
