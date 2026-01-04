Ev Satış İlanı Vermek İsteyenler e-Devlet'ten Doğrulama Yapmak Zorunda Olacak
Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul sektöründe güveni ve şeffaflığı artırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.
NTV’den Onur Aksoy’un aktardığına göre, getirilen elektronik ilan doğrulama sistemi sayesinde satılık konut ilanlarında artık yetki doğrulaması zorunlu olacak.
Bu düzenleme ile kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi ve özellikle ilan sitelerinde gerçekleşen kapora dolandırıcılığı gibi sahte ilanların engellenmesi hedefleniyor.
Sahte ilanların ve kapora dolandırıcılıklarının önüne geçilecek.
Sistem nasıl çalışacak?
Şubat'ta herkes için zorunlu olacak.
