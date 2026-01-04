Ev Satış İlanı Vermek İsteyenler e-Devlet'ten Doğrulama Yapmak Zorunda Olacak

Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul sektöründe güvenliği ve şeffaflığı artırmak amacıyla önemli bir adım atıyor. Yapılan yeni düzenleme ile satılık konut ilanlarında yetki doğrulamasının zorunlu hale gelmesi planlanıyor.

Bakanlık tarafından hayata geçirilen elektronik ilan doğrulama sistemi, ilan sahiplerinin yetkilerinin teyit edilmesini sağlayacak. Böylece kayıt dışı emlakçılığın önüne geçilmesi ve sahte ilanlarla gerçekleştirilen kapora dolandırıcılıklarının engellenmesi hedefleniyor.

Sistemin devreye girmesiyle birlikte sektörde hem tüketici güveni artacak hem de ilan sitelerinde dolandırıcılık riskleri minimize edilecek.