Ev Satış İlanı Vermek İsteyenler e-Devlet'ten Doğrulama Yapmak Zorunda Olacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
04.01.2026 - 17:21

Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul sektöründe güveni ve şeffaflığı artırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

NTV’den Onur Aksoy’un aktardığına göre, getirilen elektronik ilan doğrulama sistemi sayesinde satılık konut ilanlarında artık yetki doğrulaması zorunlu olacak.

Bu düzenleme ile kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi ve özellikle ilan sitelerinde gerçekleşen kapora dolandırıcılığı gibi sahte ilanların engellenmesi hedefleniyor.

Kaynak - NTV

Sahte ilanların ve kapora dolandırıcılıklarının önüne geçilecek.

Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul sektöründe güvenliği ve şeffaflığı artırmak amacıyla önemli bir adım atıyor. Yapılan yeni düzenleme ile satılık konut ilanlarında yetki doğrulamasının zorunlu hale gelmesi planlanıyor.

Bakanlık tarafından hayata geçirilen elektronik ilan doğrulama sistemi, ilan sahiplerinin yetkilerinin teyit edilmesini sağlayacak. Böylece kayıt dışı emlakçılığın önüne geçilmesi ve sahte ilanlarla gerçekleştirilen kapora dolandırıcılıklarının engellenmesi hedefleniyor.

Sistemin devreye girmesiyle birlikte sektörde hem tüketici güveni artacak hem de ilan sitelerinde dolandırıcılık riskleri minimize edilecek.

Sistem nasıl çalışacak?

İlan platformları tapu kayıtlarıyla entegre olacak ve taşınmazın varlığı ile mülkiyet bilgileri sistem üzerinden kontrol edilebilecek.

Konut sahipleri, e-Devlet üzerinden mülklerini seçip emlakçısını yetkilendirebilecek. Emlakçılar, aldıkları yetkiyle ilanlarını internet sitelerinde paylaşabilecek. Bu ilanlar doğrulanmış olarak yayınlanacak; yetki doğrulaması yapılmadan ilan eklenemeyecek.

Şubat'ta herkes için zorunlu olacak.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Aşa, sahte ve yanıltıcı ilanlar dahil, herkesin kolayca ilan verebildiğini belirtti. Sistemin 2023 yılında kurulduğunu hatırlatan Aşa, “2025’te kiralık ve satılık iş yerlerinde uygulanmaya başlandı, 2026 Şubat’ta ise tüm gayrimenkuller için ilan doğrulama sistemi devreye girecek” ifadelerini kullandı.

Hakan Karakoca
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum.
