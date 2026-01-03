Ankara'da En Tartışmalı Güzergahlardan Birine Yeni Metro Hattı Geliyor
Ankara'da Koru-Törekent metrosu uzun bir güzergahı kapsarken bazı bölgelerin hem kapsam dışında kalması hem de uzun yolculuk süresi sebebiyle tartışma konusu olabiliyor.
Batıkent-Çayyolu/Ümitköy bölgesi araçla 15 dakikalık bir mesafe tutarken, metro ile bu süre gündüz mesai saatlerinde bir buçuk saate çıkabiliyor. Toplu taşıma konusunda sosyal medyada da birçok kez konu olan bölge için adım atıldı.
Sosyal medyada da zaman zaman konu olan güzergah için yeni adım atıldı.
Önemli güzergahlarla yolculuk kısalacak.
4 yılda tamamlanması öngörülüyor.
İstasyonlar da belirlendi:
