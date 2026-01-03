onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ankara'da En Tartışmalı Güzergahlardan Birine Yeni Metro Hattı Geliyor

Ankara'da En Tartışmalı Güzergahlardan Birine Yeni Metro Hattı Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.01.2026 - 00:03

Ankara'da Koru-Törekent metrosu uzun bir güzergahı kapsarken bazı bölgelerin hem kapsam dışında kalması hem de uzun yolculuk süresi sebebiyle tartışma konusu olabiliyor. 

Batıkent-Çayyolu/Ümitköy bölgesi araçla 15 dakikalık bir mesafe tutarken, metro ile bu süre gündüz mesai saatlerinde bir buçuk saate çıkabiliyor. Toplu taşıma konusunda sosyal medyada da birçok kez konu olan bölge için adım atıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyada da zaman zaman konu olan güzergah için yeni adım atıldı.

Sosyal medyada da zaman zaman konu olan güzergah için yeni adım atıldı.

Ankara’nın en yoğun ilçeleri Çankaya, Yenimahalle ve Etimesgut’u birbirine bağlayacak yeni raylı sistem hattı, şehrin toplu taşıma kapasitesini modernize ederek artırmayı amaçlıyor.

Toplam maliyeti 9 milyar 930 milyon 133 bin TL olarak açıklanan proje, 18,62 kilometre uzunluğunda olacak ve Ümitköy’den Etimesgut Çakırlar Mahallesi’ne kadar uzanacak. Çift tüp tünel tasarımıyla inşa edilecek hattın yolculuk süresinin 53 dakika olması öngörülüyor. 2030 yılı tahminlerine göre hattın tek yön yolcu kapasitesi saatte 3.194 kişi olacak. Bu yatırım, hem mesafe hem de zaman açısından ciddi bir tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Önemli güzergahlarla yolculuk kısalacak.

Önemli güzergahlarla yolculuk kısalacak.

Yeni raylı sistem hattı, mevcut ulaşım ağlarıyla uyumlu bir şekilde planlandı. Proje kapsamında Ümitköy, MİT-MSB Yerleşkesi, Hava Durağı, Şaşmaz ve Batıkent Aktarma Merkezi’nin de yer aldığı toplam 9 istasyon bulunacak. Ümitköy istasyonu M2 hattına, Hava Durağı ise BaşkentRay sistemine bağlanacak. Bu entegrasyon sayesinde şehrin batı aksındaki yolcu aktarımları daha hızlı ve sorunsuz hale gelecek.

Bu aynı zamanda Batıkent, Eryaman, Sincan gibi bölgelerden Çayyolu'na gitmek isteyenlerin tüm metro hattını dolaşmadan daha kısa bir yolla gidebilmesi anlamına geliyor.

4 yılda tamamlanması öngörülüyor.

4 yılda tamamlanması öngörülüyor.

Hattın inşaatının yaklaşık 4 yıl süreceği öngörülüyor. Yapım aşamasında 600 kişinin çalışması planlanırken, işletme döneminde ise 250 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla Ankara’nın raylı sistem ağı, hem daha verimli hem de bütünleşik bir yapıya kavuşacak ve şehir içi ulaşım konforu önemli ölçüde artacak.

İstasyonlar da belirlendi:

İstasyonlar da belirlendi:

1 – Ümitköy İstasyonu

2 – MİT–MSB Yerleşkesi İstasyonu

3 – MSB Lojmanları İstasyonu

4 – Hava Durağı İstasyonu

5 – Şaşmaz İstasyonu

6 – İnönü İstasyonu

7 – Batıkent Aktarma Merkezi İstasyonu

8 – 1940. Cadde İstasyonu

9- Turgut Özal İstasyonu

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın