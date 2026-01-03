Devlet Bahçeli, Maduro'nun ABD Tarafından Devrilmesini 15 Temmuz'a Benzetti
Bahçeli, Maduro'ya yapılanları 15 Temmuz'a benzetti.
Bahçeli: "ABD'nin yaptığı hukuksuzluktur. Tanıdık bir komplo. 15 Temmuz ile birebir aynı"
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
konuşmuş yine ölü yatırım xd sana çekim uygulayan yerin kuvvetini s2yim
Böyle böyle 15 temmuzun yalandan bir darbe olduğunu anlayacak. Sağol serok bahçeli
Hiç bir tiyatro 15 Temmuza benzemez