onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Devlet Bahçeli, Maduro'nun ABD Tarafından Devrilmesini 15 Temmuz'a Benzetti

Devlet Bahçeli, Maduro'nun ABD Tarafından Devrilmesini 15 Temmuz'a Benzetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.01.2026 - 23:02

MHP Lideri Bahçeli CNN Türk'e ABD-Venezuela gerilimi ile ilgili açıklamada bulundu. Bahçeli 'ABD'nin yaptığı hukuksuzluktur. 15 Temmuz ile birebir aynı' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bahçeli, Maduro'ya yapılanları 15 Temmuz'a benzetti.

Bahçeli, Maduro'ya yapılanları 15 Temmuz'a benzetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CNN Türk canlı yayınında Güngör Yavuzaslan'a yolladığı mesajda Venezuela'daki Amerikan darbesine tepki gösterdi. 

Devlet Bahçeli, gönderdiği mesajda konunun medyada 15 Temmuz'la birlikte ele alınmasını önerdi. Meselenin başka yerlere çekilmesinin hatalı olacağını değinen Bahçeli 'Recep Tayyip ErdoğanMarmaris'te aşağılık girişimle hedef alan yöntemle Maduro'yu hedef alan yöntem aynı' dedi.

Bahçeli: "ABD'nin yaptığı hukuksuzluktur. Tanıdık bir komplo. 15 Temmuz ile birebir aynı"

Bahçeli: "ABD'nin yaptığı hukuksuzluktur. Tanıdık bir komplo. 15 Temmuz ile birebir aynı"

Bahçeli açıklamasında şu sözlere yer verdi: 

ABD’nin bugün Venezuela’da yapmış olduğu askeri müdahale ile devlet başkanı Nicholas Maduro’yu iktidardan hukuksuz ve haksızca uzaklaştırma girişimi bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur.

Bazı yayın organlarında ise bu hakikat yerine meselenin başka mecralara çekilmeye çalışılması hatalı ve yanlış bir yaklaşım olacaktır.

Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris’te bulunurken, doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntemle, bugün Maduro’yu hedef alan yöntem birbirinin aynısıdır.

15 Temmuz 2016’da Türk Milleti’nin iradesi ile netice alamayan ABD, bugün Venezuela’da benzer bir girişimde bulunmuştur.

Konunun bu yönünün yayın ve yorumlarda ele alınması, yöntemdeki benzerliğin kamuoyunun dikkatine sunulması daha doğru olacaktır.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
arvion

konuşmuş yine ölü yatırım xd sana çekim uygulayan yerin kuvvetini s2yim

muhammed demir

Böyle böyle 15 temmuzun yalandan bir darbe olduğunu anlayacak. Sağol serok bahçeli

Cindirella Man

Hiç bir tiyatro 15 Temmuza benzemez