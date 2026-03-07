Young Sherlock Dizisinin İstanbul Sahneleri Sosyal Medyada Gündem Oldu
Guy Ritchie’nin imzasını taşıyan Young Sherlock dizisi izleyiciyle buluştu. Sherlock Holmes karakterinin gençlik yıllarına odaklanan yapım kısa sürede dikkat çekti. Dizinin farklı şehirlerde geçen sahneleri izleyicilerin ilgisini topladı. Özellikle İstanbul’da çekildiği görülen bölümler konuşulmaya başladı. Sosyal medya kullanıcıları İstanbul sahnelerini paylaşarak yorum yaptı. Dizide İstanbul’un tarihi dokusunun kullanılması merak uyandırdı. Yapımın ilk bölümleri yayınlanır yayınlanmaz bu detay gündeme geldi.
Young Sherlock dizisi Prime Video’da izleyiciyle buluştu.
