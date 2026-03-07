Young Sherlock Dizisinin İstanbul Sahneleri Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yapım, Sherlock Holmes karakterinin gençlik dönemini konu alıyor. Dizinin arkasında ünlü yönetmen Guy Ritchie bulunuyor. Hikayede dedektifin henüz öğrenciyken yaşadığı olaylar anlatılıyor.

İlk bölümlerin ardından bazı sahneler özellikle dikkat çekti. İzleyiciler dizide İstanbul’a ait görüntüler olduğunu fark etti. Bu sahneler kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Birçok kullanıcı İstanbul detayını konuştu. Dizinin uluslararası bir prodüksiyon olması bu ilgiyi artırdı.