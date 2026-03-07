MART
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Young Sherlock Dizisinin İstanbul Sahneleri Sosyal Medyada Gündem Oldu

Young Sherlock Dizisinin İstanbul Sahneleri Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
07.03.2026 - 22:00 Son Güncelleme: 07.03.2026 - 22:01

Guy Ritchie’nin imzasını taşıyan Young Sherlock dizisi izleyiciyle buluştu. Sherlock Holmes karakterinin gençlik yıllarına odaklanan yapım kısa sürede dikkat çekti. Dizinin farklı şehirlerde geçen sahneleri izleyicilerin ilgisini topladı. Özellikle İstanbul’da çekildiği görülen bölümler konuşulmaya başladı. Sosyal medya kullanıcıları İstanbul sahnelerini paylaşarak yorum yaptı. Dizide İstanbul’un tarihi dokusunun kullanılması merak uyandırdı. Yapımın ilk bölümleri yayınlanır yayınlanmaz bu detay gündeme geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Young Sherlock dizisi Prime Video’da izleyiciyle buluştu.

Young Sherlock dizisi Prime Video’da izleyiciyle buluştu.

Yapım, Sherlock Holmes karakterinin gençlik dönemini konu alıyor. Dizinin arkasında ünlü yönetmen Guy Ritchie bulunuyor. Hikayede dedektifin henüz öğrenciyken yaşadığı olaylar anlatılıyor. 

İlk bölümlerin ardından bazı sahneler özellikle dikkat çekti. İzleyiciler dizide İstanbul’a ait görüntüler olduğunu fark etti. Bu sahneler kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Birçok kullanıcı İstanbul detayını konuştu. Dizinin uluslararası bir prodüksiyon olması bu ilgiyi artırdı.

İşte o anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın