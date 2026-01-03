CNN, Maduro ve Eşinin Nasıl Yakalandığını Detaylarıyla Anlattı

ABD Başkanı Donald Trump, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in ABD’ye getirildiği operasyonun ardından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Trump, “Bu, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmemiş türden bir saldırıydı” diyerek operasyonun kapsamına dikkat çekti. ABD ordusunun gücünü vurgulayan Trump, “Dünyada hiçbir ülke ABD’nin dün gece başardığını bu kadar kısa sürede başaramazdı” ifadelerini kullandı.

Maduro ve eşinin yargı sürecine değinen Trump, “Maduro ve eşini Amerikan adaletine teslim ediyoruz, New York’ta narko-terör suçlamasıyla yargılanacaklar” dedi. Gerekirse yeni bir müdahaleye hazır olduklarını belirten Trump, “İkinci bir saldırı gerekirse bunu da yaparız, ancak şu an için böyle bir ihtiyaç yok” açıklamasında bulundu.