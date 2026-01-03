onedio


CNN, Maduro ve Eşinin Nasıl Yakalandığını Detaylarıyla Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.01.2026 - 19:43

ABD’nin Venezuela’ya yönelik düzenlediği operasyon dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Operasyonda Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in yakalandığı açıklandı. Washington yönetimi, müdahalenin planlı ve hedef odaklı olduğunu savunurken, gelişmeler bölgede tansiyonu yükseltti.

CNN ise Maduro ve eşi Cilia Flores'in nasıl yakalandığına dair detaylar paylaştı.

Caracas'ta gece saatlerinde patlayan bombalar sonunda Maduro ve eşi ABD'nin eline düştü.

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta gece saatlerinde patlama ve uçak sesleri duyulurken, yönetim ABD’yi sivil ve askeri hedeflere saldırmakla suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik büyük çaplı bir operasyon düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıkladı. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında uyuşturucu terörizmi ve kaçakçılık dahil ağır suçlamalarla dava açıldığını duyurdu.

CNN, nasıl yakalandıklarına dair detayları paylaştı.

CNN’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores ABD güçleri tarafından yatak odalarından çıkarıldı. Kaynaklar, operasyon sırasında çiftin uyuduğunu ve müdahalenin gece yarısı gerçekleştirildiğini aktardı.

Maduro'nun ilk fotoğrafı da sosyal medyada paylaşıldı.

Maduro'nun ABD güçlerince yakalandıktan sonraki ilk fotoğrafı da saatler sonra sosyal medyada paylaşıldı.

Trump: "İkinci bir saldırı gerekirse yaparız"

ABD Başkanı Donald Trump, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in ABD’ye getirildiği operasyonun ardından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Trump, “Bu, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmemiş türden bir saldırıydı” diyerek operasyonun kapsamına dikkat çekti. ABD ordusunun gücünü vurgulayan Trump, “Dünyada hiçbir ülke ABD’nin dün gece başardığını bu kadar kısa sürede başaramazdı” ifadelerini kullandı.

Maduro ve eşinin yargı sürecine değinen Trump, “Maduro ve eşini Amerikan adaletine teslim ediyoruz, New York’ta narko-terör suçlamasıyla yargılanacaklar” dedi. Gerekirse yeni bir müdahaleye hazır olduklarını belirten Trump, “İkinci bir saldırı gerekirse bunu da yaparız, ancak şu an için böyle bir ihtiyaç yok” açıklamasında bulundu.

Trump, Maduro'yu sığınağa girmeden yakaladıklarını açıkladı:

'Maduro'nun evinde her yeri çelikten yapılmış bir sığınak vardı. Girmeye çalıştı ama biz o kadar hızlı davrandık ki başaramadı.

Çeliği kesmek için büyük kaynak makineleriyle hazırlıklıydık ama onlara ihtiyacımız olmadı.'

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
