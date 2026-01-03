onedio
ABD'nin Venezuela'ya Yaptığı 3 Saatlik Operasyon Goygoycuların Diline Düştü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.01.2026 - 17:42

ABD'de Trump, bir süredir Maduro ve Maduro üzerinden Venezuela'ya tehditkar açıklamalara devam ediyordu ancak bugün tehditlerin yerini ABD saldırısı aldı. 

Trump'ın kendi deyimiyle 'TV dizisi gibi' gerçekleşen operasyonda kısa sürede Maduro ve eşi yakalanarak ABD güçlerinin eline düştü. Birçok bölgeye saldırı ve Maduro'nun teslim alınması sonrası ordudan gelen açıklamalar ise dalga konusu oldu. Goygoycuların sık sık Maskeli Beşler Irak filmi benzetmesi yaptığı Venezuela ordusuna farklı benzetmeler de vardı.

Her şey bu açıklamanın ardından başladı...

Her şey bu açıklamanın ardından başladı...
twitter.com

⬇️

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️

⬇️
twitter.com
⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com
⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
