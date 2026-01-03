ABD'nin Venezuela'ya Yaptığı 3 Saatlik Operasyon Goygoycuların Diline Düştü

ABD'de Trump, bir süredir Maduro ve Maduro üzerinden Venezuela'ya tehditkar açıklamalara devam ediyordu ancak bugün tehditlerin yerini ABD saldırısı aldı.

Trump'ın kendi deyimiyle 'TV dizisi gibi' gerçekleşen operasyonda kısa sürede Maduro ve eşi yakalanarak ABD güçlerinin eline düştü. Birçok bölgeye saldırı ve Maduro'nun teslim alınması sonrası ordudan gelen açıklamalar ise dalga konusu oldu. Goygoycuların sık sık Maskeli Beşler Irak filmi benzetmesi yaptığı Venezuela ordusuna farklı benzetmeler de vardı.