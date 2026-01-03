Leva Gitti Euro Geldi! Edirne’de Alışveriş Tabelaları Değişti
Bulgaristan 1 Ocak 2026’dan itibaren resmi para biri ‘leva’dan euroya geçti. Komşu ülkeden alışveriş için Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşları ise değişen tabelalarla karşılaştı. Edirne’de alışveriş tabelalarından leva kaldırıldı, euro eklendi.
Bulgaristan euro para birimine geçiş yaptı.
Yeni yılın ilk pazarına akın edildi. Esnaf hem leva hem euroyla alışveriş yapıldığını anlattı.
