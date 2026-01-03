Leva Gitti Euro Geldi! Edirne’de Alışveriş Tabelaları Değişti

2026’nın ilk pazarına Bulgar vatandaşları akın etti. Esnaf Salih Mızrak, tabelalarını hem leva hem de avro olarak hazırladıklarını belirterek, 'Bulgar vatandaşları aslında buna hazırlıklı. Onların altyapıları da vardı. Bir seneden beri bekliyoruz. Biz şu anda tabelalarımızı hem leva hem de avro olarak yazıyoruz. Şu anda hem leva geçerli hem de euro geçerli. Yani bizim için sıkıntı yok. Onlar için de sıkıntı olmadı yani” ifadelerini kullandı.