Leva Gitti Euro Geldi! Edirne’de Alışveriş Tabelaları Değişti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.01.2026 - 14:19

Bulgaristan 1 Ocak 2026’dan itibaren resmi para biri ‘leva’dan euroya geçti. Komşu ülkeden alışveriş için Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşları ise değişen tabelalarla karşılaştı. Edirne’de alışveriş tabelalarından leva kaldırıldı, euro eklendi.

Bulgaristan euro para birimine geçiş yaptı.

Bulgaristan Avrupa Birliği’ne geçiş sürecinde yeni bir aşama kaydetti. 1 Ocak 2026’dan itibaren ülke euro para birimine geçti. Böylece Bulgaristan’da leva kullanımı sona erdi. 

Uygun fiyatlar nedeniyle Bulgaristan vatandaşları Edirne’ye alışveriş yapmak için akın ediyor. Bulgaristan’ın euroya geçişi de Edirne’de tabelalara yansıdı.

Yeni yılın ilk pazarına akın edildi. Esnaf hem leva hem euroyla alışveriş yapıldığını anlattı.

2026’nın ilk pazarına Bulgar vatandaşları akın etti. Esnaf Salih Mızrak, tabelalarını hem leva hem de avro olarak hazırladıklarını belirterek, 'Bulgar vatandaşları aslında buna hazırlıklı. Onların altyapıları da vardı. Bir seneden beri bekliyoruz. Biz şu anda tabelalarımızı hem leva hem de avro olarak yazıyoruz. Şu anda hem leva geçerli hem de euro geçerli. Yani bizim için sıkıntı yok. Onlar için de sıkıntı olmadı yani” ifadelerini kullandı.

