İslam Memiş Altın ve Gümüşle Vedalaşmak İçin Tarih Verdi
Altın fiyatları günü gününe takip ediliyor. Güvenli liman yatırımcının her sene gözdesi olurken altın fiyatları araştırılıyor. Son olarak ABD'nin Venezuela'ya saldırısının altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği bekleniyor. Altın ne kadar oldu? Altın yükselecek mi, düşecek mi? Finans Analisti İslam Memiş, yatırım araçlarının 2026'da göstereceği performansı tahmin etti. Memiş, altın ve gümüşle vedalaşmak için ise tarih verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın fiyatları: Altın ne kadar oldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İslam Memiş: “2026 yılının ikinci yarısında rüzgar tersine dönebilir.”
İslam Memiş altın ve gümüşle vedalaşmak için tarih verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın