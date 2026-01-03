onedio
İslam Memiş Altın ve Gümüşle Vedalaşmak İçin Tarih Verdi

Dilara Şimşek
03.01.2026 - 13:52

Altın fiyatları günü gününe takip ediliyor. Güvenli liman yatırımcının her sene gözdesi olurken altın fiyatları araştırılıyor. Son olarak ABD'nin Venezuela'ya saldırısının altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği bekleniyor. Altın ne kadar oldu? Altın yükselecek mi, düşecek mi? Finans Analisti İslam Memiş, yatırım araçlarının 2026'da göstereceği performansı tahmin etti. Memiş, altın ve gümüşle vedalaşmak için ise tarih verdi.

Altın fiyatları: Altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları günü günü araştırılıyor. 'Altın ne kadar oldu?' sorusu merak edildi. İşte altında son durum:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 5.991 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 10.265 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 20.531 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 40.936 TL

İslam Memiş: “2026 yılının ikinci yarısında rüzgar tersine dönebilir.”

Altın ve gümüşün 2026'da göstereceği performansla ilgili tahminlerde bulunan Finans Analisti İslam Memiş, '2026 yılının ikinci yarısında rüzgar tersine dönebilir. 2025 yılında altın ve gümüş nasıl çok konuşulmuşsa 2026’nın ikinci yarısında kripto para piyasasının konuşulacağı dönem bekliyorum. 2026’nın ikinci yarısında borsa tarafında pozitif beklentim devam ediyor' dedi.

Memiş, sözlerine şöyle devam etti:

'Vatandaşların kendi elinde olan şeylere odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Yılın ilk yarısına kadar bu stres devam eder. Analiz raporlarımız her grafikler bugünün şartlarını analiz eder. İyimser haber geldiğinde aşağı yönlü hareket görülür. Şartlara göre hamle yapmak lazım.

2025 Nisan-Eylül ayında gördük, zirve fiyatlara kadar altını çıkardılar. Gümüş tarafında da aynısını yapıyorlar.'

İslam Memiş altın ve gümüşle vedalaşmak için tarih verdi.

İslam Memiş’e göre 2026 yılında rota değişebilir. Altın ve gümüşün en çok kazandıran yatırım aracı olmayacağını dile getiren Memiş, kripto piyasalara dikkat çekti. Memiş, 2026’yı ikiye ayırdığını dile getirerek, “Yılın ilk yarısında altın, gümüş için yukarı yönlü öngörüm devam ediyor. Dolayısıyla sepetimin yüzde 50'sini altın, gümüş, platin ve paladyum olarak dağıtırım. Yılın ikinci yarısında ise sepetimde altın ve gümüşle vedalaşırım. Artık farklı enstrümanlara geçerim” diye konuştu.

