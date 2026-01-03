İslam Memiş Altın ve Gümüşle Vedalaşmak İçin Tarih Verdi

Altın ve gümüşün 2026'da göstereceği performansla ilgili tahminlerde bulunan Finans Analisti İslam Memiş, '2026 yılının ikinci yarısında rüzgar tersine dönebilir. 2025 yılında altın ve gümüş nasıl çok konuşulmuşsa 2026’nın ikinci yarısında kripto para piyasasının konuşulacağı dönem bekliyorum. 2026’nın ikinci yarısında borsa tarafında pozitif beklentim devam ediyor' dedi.

Memiş, sözlerine şöyle devam etti:

'Vatandaşların kendi elinde olan şeylere odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Yılın ilk yarısına kadar bu stres devam eder. Analiz raporlarımız her grafikler bugünün şartlarını analiz eder. İyimser haber geldiğinde aşağı yönlü hareket görülür. Şartlara göre hamle yapmak lazım.

2025 Nisan-Eylül ayında gördük, zirve fiyatlara kadar altını çıkardılar. Gümüş tarafında da aynısını yapıyorlar.'