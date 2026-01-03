Zabıta ekiplerinin karda kalan otomobile ettiği yardımın kamera arkası ortaya çıktı.

X’te gündem olan görüntüler ve video Malatya’dan geldi. Malatya Büyükşehir zabıta ekibi karda kalan bir otomobile yardım etti ve o anları “Malatya Büyükşehir Zabıta Teşkilatı olarak her daim vatandaşımızın yanındayız. Yolda kalana destek bizden” sözleriyle paylaşıldı.

Ancak görüntünün kamera arkası ortaya çıktı. Kayısı Haber Genel Yayın Yönetmeni Mahir Temur’un X hesabından paylaştığı videoya göre zabıta ekibi kar kalan otomobili itiyormuş gibi fotoğraf çektiriyor. Fotoğraf çekiminin ardından ise ekipler aracına binip yoldan ayrılıyor.

Temur, o anları şu sözlerle anlattı:

“Yönetmeni, oyuncusu her şey tamam. Güzel senaryo. Trafik zabıta ekipleri güzel bir senaryo... Bu çağda insanları hala aptal yerine koyan bu tür personeller olduğu sürece, bu personeli yönetemeyen müdürler olduğu sürece… Ve topyekûn müdürlükleri koordine edemeyen belediye başkanı olduğu sürece Malatya bu görüntüleri daha çok görür.”