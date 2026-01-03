15 Yaş Altındaki Çocuklara Sosyal Medya Yasağı Geliyor: Uygulanacak Tarih Belli Oldu!

Bakan Özdemir Göktaş, düzenlemenin bu ay sonu uygulanacağını belirtti. Millet Haber Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a konuşan Bakan Göktaş, “Bu bir internet yasağı değil bunun altını çizelim. Sosyal medya ve oyun yasağı. Biz de bu ay sonu itibariyle bunu uygulayacağız” dedi.

Bakan Göktaş, söz konusu düzenlemeyle ilgili şunları söyledi:

“15 yaş altındaki çocuklar, sosyal medya ve oyun platformlarına kimlik doğrulaması olmadan giremeyecek. Sosyal medya mecraları ve oyun platformları devlet tarafından denetlenecek. Çocukların ticari bir meta olarak kullanılmasına artık izin verilmeyecek.”