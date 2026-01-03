onedio
15 Yaş Altındaki Çocuklara Sosyal Medya Yasağı Geliyor: Uygulanacak Tarih Belli Oldu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
03.01.2026 - 08:53

15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı geliyor. Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, TV100 ekranlarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarını aktardı. Bakan Özdemir Göktaş, çocuklara sosyal medya yasağının bu ay sonu başlayağacağının altını çizdi. 

15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı geliyor.

Çocuklara sosyal medya yasağı uzun süredir Türkiye’nin gündemindeydi. Bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan 15 yaş altındakilere sosyal medya yasağı Türkiye’ye geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemenin uygulanacağı tarihi açıkladı.

Çocuklara sosyal medya yasağının tarihi belli oldu.

Bakan Özdemir Göktaş, düzenlemenin bu ay sonu uygulanacağını belirtti. Millet Haber Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a konuşan Bakan Göktaş, “Bu bir internet yasağı değil bunun altını çizelim. Sosyal medya ve oyun yasağı. Biz de bu ay sonu itibariyle bunu uygulayacağız” dedi.

Bakan Göktaş, söz konusu düzenlemeyle ilgili şunları söyledi:

“15 yaş altındaki çocuklar, sosyal medya ve oyun platformlarına kimlik doğrulaması olmadan giremeyecek. Sosyal medya mecraları ve oyun platformları devlet tarafından denetlenecek. Çocukların ticari bir meta olarak kullanılmasına artık izin verilmeyecek.”

Alkışlamak isterdim ama niyeyse hiçbir şeyi doğru düzgün tam yapacağınıza inancım yok.

Bazı Avrupa ülkelerinde sadece sosyal medya yasağı mı uygulanıyor? İş, bir şeyi kısıtlamaya geldiğinde örnek Avrupa ama hukuka geldiğinde Kuzey Kore.

şimdi bu iş sapıklara mı yarar. sosyal medyadaysa 15 yaşından büyüktürmü diyecek. yada bir suç olduğunda çocuğa yasaktı oraya girmen neden girdimmi denecek