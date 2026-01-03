15 Yaş Altındaki Çocuklara Sosyal Medya Yasağı Geliyor: Uygulanacak Tarih Belli Oldu!
15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı geliyor. Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, TV100 ekranlarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarını aktardı. Bakan Özdemir Göktaş, çocuklara sosyal medya yasağının bu ay sonu başlayağacağının altını çizdi.
Çocuklara sosyal medya yasağının tarihi belli oldu.
Alkışlamak isterdim ama niyeyse hiçbir şeyi doğru düzgün tam yapacağınıza inancım yok.
Bazı Avrupa ülkelerinde sadece sosyal medya yasağı mı uygulanıyor? İş, bir şeyi kısıtlamaya geldiğinde örnek Avrupa ama hukuka geldiğinde Kuzey Kore.
şimdi bu iş sapıklara mı yarar. sosyal medyadaysa 15 yaşından büyüktürmü diyecek. yada bir suç olduğunda çocuğa yasaktı oraya girmen neden girdimmi denecek