Ekonomi alanında pek çok yenilik 2026'da kademeli olarak yürürlüğe girecek. Bu yeniliklerden biri de para transferi işlemlerine ait. Mobil bankacılık veya ATM'den yapılacak belli tutar üzerinde para transferlerinde 20 karakterlik açıklama zorunluluğu getirilmesi planlanıyordu. Ekonomim'in Reuters'a dayandırdığı habere göre para transferlerinde yeni dönem ertelendi.