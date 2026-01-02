Para Transferlerinde ‘Yeni Dönem’ Ertelendi
Ekonomi alanında pek çok yenilik 2026'da kademeli olarak yürürlüğe girecek. Bu yeniliklerden biri de para transferi işlemlerine ait. Mobil bankacılık veya ATM'den yapılacak belli tutar üzerinde para transferlerinde 20 karakterlik açıklama zorunluluğu getirilmesi planlanıyordu. Ekonomim'in Reuters'a dayandırdığı habere göre para transferlerinde yeni dönem ertelendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1 Ocak itibarıyla para transferine açıklama zorunluluğu getirilmesi planlanıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Para transferlerinde açıklama zorunluluğu ertelendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın