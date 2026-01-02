onedio
Para Transferlerinde ‘Yeni Dönem’ Ertelendi

Dilara Şimşek
02.01.2026 - 22:32

Ekonomi alanında pek çok yenilik 2026'da kademeli olarak yürürlüğe girecek. Bu yeniliklerden biri de para transferi işlemlerine ait. Mobil bankacılık veya ATM'den yapılacak belli tutar üzerinde para transferlerinde 20 karakterlik açıklama zorunluluğu getirilmesi planlanıyordu. Ekonomim'in Reuters'a dayandırdığı habere göre para transferlerinde yeni dönem ertelendi.

1 Ocak itibarıyla para transferine açıklama zorunluluğu getirilmesi planlanıyordu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek tutar para transferlerine dair yeni uygulamayı yürürlüğe koymayı planlıyordu. Yılbaşında yürürlüğe girmesi planlanan uygulamaya göre 200 bin TL’yi aşan para transferlerinde 20 karakter uzunluğunda açıklama yazılması zorunlu olacaktı.

Para transferlerinde açıklama zorunluluğu ertelendi.

Ekonomim'in Reuters'tan aktardığı habere göre para transferlerinde 'yeni dönem' ertelendi. Reuters'a bilgi veren kaynaklar, tebliğin yılbaşında yürürlüğe girmediğini belirtti. Kaynaklar, uygulama için çalışmaların bir süre daha devam edeceğini vurguladı. 

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

