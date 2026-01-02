Ünlü Maden Suyu İçin “Sakın İçmeyin” Uyarısı! İngiltere’nin Popüler Markası Acilen Toplatılıyor
İngiltere'nin popüler market zinciri Waitrose, skandal bir olayla karşı karşıya kaldı. Waitrose, mağazalarında satışta bulunan maden suyunu içinde cam parçası taşıma riski bulundurduğu gerekçesiyle toplatma kararı aldı. Gıda Standartları Ajansı (FSA), söz konusu maden suyunu alanlar için 'Mağazaya iade edin' uyarısında bulundu.
Maden suyunda cam parçası tehlikesi! Raflardan toplatılma kararı verildi.
Süpermarket zinciri müşterilerden özür diledi.
