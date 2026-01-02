onedio
Ünlü Maden Suyu İçin "Sakın İçmeyin" Uyarısı! İngiltere'nin Popüler Markası Acilen Toplatılıyor

Ünlü Maden Suyu İçin “Sakın İçmeyin” Uyarısı! İngiltere’nin Popüler Markası Acilen Toplatılıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.01.2026 - 19:22

İngiltere'nin popüler market zinciri Waitrose, skandal bir olayla karşı karşıya kaldı. Waitrose, mağazalarında satışta bulunan maden suyunu içinde cam parçası taşıma riski bulundurduğu gerekçesiyle toplatma kararı aldı. Gıda Standartları Ajansı (FSA), söz konusu maden suyunu alanlar için 'Mağazaya iade edin' uyarısında bulundu.

Maden suyunda cam parçası tehlikesi! Raflardan toplatılma kararı verildi.

Maden suyunda cam parçası tehlikesi! Raflardan toplatılma kararı verildi.

Waitrose isimli süpermarket zinciri 'No1 Royal Deeside Mineral Water' isimli maden suyunu raflardan toplatma kararı aldı. Gıda Standartları Ajansı (FSA) söz konusu ürünle ilgili bir uyarı geçti. Maden sularının içinde cam parçalarının olabileceğini vurgulayan FSA, mağazaya iade edilmesi gerektiğini belirtti.

FSA, toplatılan maden suyu için bir açıklama yaptı. Açıklamada şişeler açılırken içinde cam parçaları çıkma olasılığının bulunduğu belirtildi. Bu durumun yaralanmalara yol açabileceğini vurgulayan FSA, ürünün güvenli olmadığını dile getirdi.

Süpermarket zinciri müşterilerden özür diledi.

Süpermarket zinciri müşterilerden özür diledi.

Waitrose, yaşanan durum için özür açıklaması yayımladı. Markadan yapılan açıklamada müşterilerin bu ürünü kullanmamaları gerektiği belirtildi. Müşterilerin tam para iadesi için aldıkları ürünü Waitrose mağazasına geri getirmesi vurgulandı.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
