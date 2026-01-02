Ünlü Maden Suyu İçin “Sakın İçmeyin” Uyarısı! İngiltere’nin Popüler Markası Acilen Toplatılıyor

Waitrose isimli süpermarket zinciri 'No1 Royal Deeside Mineral Water' isimli maden suyunu raflardan toplatma kararı aldı. Gıda Standartları Ajansı (FSA) söz konusu ürünle ilgili bir uyarı geçti. Maden sularının içinde cam parçalarının olabileceğini vurgulayan FSA, mağazaya iade edilmesi gerektiğini belirtti.

FSA, toplatılan maden suyu için bir açıklama yaptı. Açıklamada şişeler açılırken içinde cam parçaları çıkma olasılığının bulunduğu belirtildi. Bu durumun yaralanmalara yol açabileceğini vurgulayan FSA, ürünün güvenli olmadığını dile getirdi.