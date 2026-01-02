Emeklinin Kaderi 5 Ocak’ta Belli Olacak! Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Emekli maaşına yapılacak zam 5 Ocak Pazartesi günü belli olacak. 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emekliler için Aralık ayı verileri Pazartesi günü açıklanacak. Bu rakamlarla birlikte emeklinin kaderi belli olacak. Emekli maaşı ne kadar olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında emekli maaşı 2026 tahminlerini paylaştı.
Asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapıldı. Şimdi gözler 2026 emekli maaşlarında.
Emekli maaşı ne kadar olacak?
