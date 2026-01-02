onedio
Emeklinin Kaderi 5 Ocak’ta Belli Olacak! Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.01.2026 - 18:24

Emekli maaşına yapılacak zam 5 Ocak Pazartesi günü belli olacak. 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emekliler için Aralık ayı verileri Pazartesi günü açıklanacak. Bu rakamlarla birlikte emeklinin kaderi belli olacak. Emekli maaşı ne kadar olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında emekli maaşı 2026 tahminlerini paylaştı.

Asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapıldı. Şimdi gözler 2026 emekli maaşlarında.

Asgari ücrete yüzde 27 zam yapılaran 28 bin 75 liraya yükseltildi. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı kesinleşirken gözler emekli maaşına çevrildi. 5 Ocak Pazartesi günü Aralık ayı enflasyon verileri açıklanacak. Böylece 6 aylık enflasyon farkı belli olacak ve 2026 emekli maaşı kesinleşecek. 

Enflasyon verileri temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 11.21; memur ve memur emeklisi ise yüzde 17.55 zammı garantilemiş oldu.

Emekli maaşı ne kadar olacak?

SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2026 emekli maaş zammına dair şu ifadeleri kullandı:

'Aralık enflasyonuna göre en düşük emekli aylığının 16 bin 881 TL’den 18 bin 957 lira gibi rakama çıkacağını düşünüyoruz. Memur ve memur emeklilerin de değindiğimiz gibi yüzde 18,5-18.7 gibi enflasyon farkı çıkacak. 

Mesela SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde yüzde 12.1 ile yüzde 12.3  enflasyon farkı bekliyoruz. Memurlara ise yüzde 18.5-18.7 arasında bir enflasyon farkının çıkacağını düşünüyoruz.

Asgari ücret 28 bin 75 TL oldu. Emekli aylıklarında da bu oranlarda bir artışın olacağını öngörüyoruz.

Aylık 20 bin TL emekli maaşı alan birisi aralık ayı enflasyonu 0.80 çıkarsa, yüzde 12.1’lik bir enflasyon verilirse emekli aylığında 2 bin 420 liralık artış oluyor. 22 bin 420 TL’ye çıkar maaş. Yüzde 12.32lük enflasyon farkı çıkarsa 2 bin 460 TL artış oluyor.'

