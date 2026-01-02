Emeklinin Kaderi 5 Ocak’ta Belli Olacak! Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2026 emekli maaş zammına dair şu ifadeleri kullandı:

'Aralık enflasyonuna göre en düşük emekli aylığının 16 bin 881 TL’den 18 bin 957 lira gibi rakama çıkacağını düşünüyoruz. Memur ve memur emeklilerin de değindiğimiz gibi yüzde 18,5-18.7 gibi enflasyon farkı çıkacak.

Mesela SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde yüzde 12.1 ile yüzde 12.3 enflasyon farkı bekliyoruz. Memurlara ise yüzde 18.5-18.7 arasında bir enflasyon farkının çıkacağını düşünüyoruz.

Asgari ücret 28 bin 75 TL oldu. Emekli aylıklarında da bu oranlarda bir artışın olacağını öngörüyoruz.

Aylık 20 bin TL emekli maaşı alan birisi aralık ayı enflasyonu 0.80 çıkarsa, yüzde 12.1’lik bir enflasyon verilirse emekli aylığında 2 bin 420 liralık artış oluyor. 22 bin 420 TL’ye çıkar maaş. Yüzde 12.32lük enflasyon farkı çıkarsa 2 bin 460 TL artış oluyor.'