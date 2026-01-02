Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Maaşınızdan Her Ay Kesinti Yapılacak

Vergi dilimleri her sene olduğu gibi 2026 yılı için de Yeniden Değerleme Oranı’na (YDO) göre artırıldı. Milyonlarca çalışanın maaşından vergi dilimi kesintisi yaşanacak. SGK Uzmanı Murat Bal, milyonlarca çalışan için kritik uyarıda bulundu.

SGK Uzmanı Bal, asgari ücretli çalışan için vergi muafiyetinin önemine dikkat çekerek, “Asgari ücret üzerinden vergiyi almayı bıraktık, vergiden muafiyet var. Bu durum çalışanlar için ciddi bir vergi kazancı oldu. Ama asgari ücret için vergi alınmıyor diye, asgari ücretin üzerindeki kazançlar hemen vergi dilimine sokuluyor. Dolayısıyla çalışanlar bir anda yüksek vergi dilimlerine girmiş oluyor” dedi.