Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Maaşınızdan Her Ay Kesinti Yapılacak

Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Maaşınızdan Her Ay Kesinti Yapılacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.01.2026 - 16:51

Vergi dilimleri her sene Yeniden Değerleme Oranı’na (YDO) göre artırılıyor. Bu vergi dilimleri ise milyonlarca çalışanın aylık maaşını etkiliyor. Peki maaş kesintisinden etkilenmemek için ne yapılmalı? TGRT Haber’e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, milyonlarca çalışanı uyardı.

Kaynak

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Maaştan her ay kesinti olacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Maaştan her ay kesinti olacak.

Vergi dilimleri her sene olduğu gibi 2026 yılı için de Yeniden Değerleme Oranı’na (YDO) göre artırıldı. Milyonlarca çalışanın maaşından vergi dilimi kesintisi yaşanacak. SGK Uzmanı Murat Bal, milyonlarca çalışan için kritik uyarıda bulundu.

SGK Uzmanı Bal, asgari ücretli çalışan için vergi muafiyetinin önemine dikkat çekerek, Asgari ücret üzerinden vergiyi almayı bıraktık, vergiden muafiyet var. Bu durum çalışanlar için ciddi bir vergi kazancı oldu. Ama asgari ücret için vergi alınmıyor diye, asgari ücretin üzerindeki kazançlar hemen vergi dilimine sokuluyor. Dolayısıyla çalışanlar bir anda yüksek vergi dilimlerine girmiş oluyor” dedi.

Maaş kesintisi nasıl olacak?

Maaş kesintisi nasıl olacak?

Bal, maaş kesintisinin nasıl olacağını merak edenler için bir örnek verdi. 100 bin TL maaş alan çalışanın asgari ücret tutarı kadar vergi muafiyeti yaşayacağına dikkat çeken Bal, “Kalan tutar ise yüzde 15’ten başlayan gelir vergisi dilimine tabi olacak. İlk vergi dilimi 190 bin liraya kadar. Bu kişi mart ayı itibarıyla yüzde 20’lik vergi dilimine girmiş olur” ifadelerini kullandı. 

Çalışanın gelecek aylarda daha yüksek oranla karşılacağının da altını çizen Bal, “Bahsedilen çalışan yılı yüzde 27–30’luk vergi diliminden kapatmış olur. Yıllık geliri yaklaşık 1,2 milyon lira olan bir çalışan, yıl sonunda yaklaşık 300 bin lira civarında gelir vergisi ödemiş olur” diye konuştu.

Maaş kesintisi olmaması için ne yapılmalı?

Maaş kesintisi olmaması için ne yapılmalı?

Bal, “Bu maaşı alıyorsanız yapılması gereken tek şey vergiyi ödemek” dedi ve yasal yollarla vergi matrahının nasıl düşürüleceğini anlattı:

“İnsanlar BES ödemesi yapıyor, özel sağlık sigortası yaptırıyor. Bu şekilde hem devlet katkısından yararlanıyorlar hem de gelir vergisi matrahlarını düşürerek daha az vergi ödüyorlar.”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
