Starbucks Türkiye Fiyatlarına Yeni Yıl Zammı Yaptı
Starbucks 2026'ya %30'luk zamlarla girdi.
En son zammı Haziran 2025'te geldi.
ohaaa...kahve nerden geliyor acaba.. Ay veya Merkürden geliyor galiba
Artık kendi kahvenizi kendiniz yapmayı öğrenin şunlardan içmeyin bir duruşunuz olsun