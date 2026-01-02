onedio
Starbucks Türkiye Fiyatlarına Yeni Yıl Zammı Yaptı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.01.2026 - 13:16

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks Türkiye ürünlerine zam yapma kararı aldı. Zamlı tarifelerin gelmesiyle menüdeki tüm ürünlerin fiyatı değişti. Yaklaşık %30 zam gelen ürünlerin arasında en ucuz kahve 110 TL’den 145 TL’ye yükseldi. Ünlü zincir en son Haziran ayında %15'lik bir artış yapmıştı.

Starbucks 2026'ya %30'luk zamlarla girdi.

Menüdeki en uygun fiyatlı kahve olan küçük boy filtre kahvenin fiyatı 110 TL’den 145 TL’ye çıktı. Orta boy Americano ise 120 TL’den 150 TL’ye yükseldi. Cappuccino 175 TL, cortado 180 TL olurken kış aylarının popüler içeceği sıcak çikolata ise 210 TL’ye yükseldi. En pahalı kahvelerden white chocolate mocha için müşterilerin 220 TL ödemesi gerekiyor.

En son zammı Haziran 2025'te geldi.

Geçtiğimiz yaz aylarında %15'lik zam gelmiş, marka bu zamlarla kendini daha yukarı fiyat skalasında konumlandıran zincirlere yaklaşmıştı. Dünyaca ünlü zincir en son ABD'deki 400 şubesini kapatma kararı almasıyla gündeme gelmişti.

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Mubeyyen Torun

ohaaa...kahve nerden geliyor acaba.. Ay veya Merkürden geliyor galiba

DiyorumBen

Artık kendi kahvenizi kendiniz yapmayı öğrenin şunlardan içmeyin bir duruşunuz olsun