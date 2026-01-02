Kredi Kartı Kullananların Dikkatine! Şifresiz Temassız Ödemelerde Yeni Dönem 15 Ocak'ta Başlıyor

Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını hızlandıran ve kasada vakit kaybını önleyen temassız işlemlerdeki şifre zorunluluğu üst sınırı yeniden belirlendi. Yapılan düzenlemeye göre, halihazırda 1500 lira olarak uygulanan şifresiz işlem limiti, 15 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

Yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra gelen bu güncelleme, kart sahiplerinin ve mobil ödeme sistemlerini kullanan vatandaşların ödeme süreçlerini daha pratik hale getirmeyi amaçlıyor. Söz konusu limit en son 1 Temmuz 2024 tarihinde revize edilerek 1500 liraya yükseltilmişti. Yeni kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşlar, 2 bin 500 liraya kadar olan market, mağaza ve restoran harcamalarını pos cihazına şifre girmeden, sadece kartlarını okutarak saniyeler içinde tamamlayabilecek.

Türkiye’deki bu limit artışı, dünya genelindeki uygulamalarla da benzerlik gösteriyor. Birçok ülkede alışveriş kolaylığı sağlamak adına benzer limitler kullanılıyor. Avrupa genelinde Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Portekiz gibi ülkelerde bu sınır 50 avro olarak uygulanırken, İngiltere’de tüketiciler 100 sterline kadar şifresiz işlem yapabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde ise ülke genelinde uygulanan tek bir standart bulunmuyor; bankalar müşterileri için işlem limitlerini kendi politikalarına göre belirliyor.