onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Kredi Kartı Kullananların Dikkatine! Şifresiz Temassız Ödemelerde Yeni Dönem 15 Ocak'ta Başlıyor

Kredi Kartı Kullananların Dikkatine! Şifresiz Temassız Ödemelerde Yeni Dönem 15 Ocak'ta Başlıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.01.2026 - 15:54

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), enflasyon ve değişen piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak temassız ödemelerdeki şifresiz işlem limitini güncelledi. Bankalara gönderilen yazıya göre, 15 Ocak tarihinden itibaren kredi kartı ve mobil cihazlarla yapılan 2 bin 500 TL'ye kadar olan harcamalarda şifre girilmesine gerek kalmayacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara ilettiği resmi yazıyla temassız ödeme limitlerinde değişikliğe gittiğini duyurdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara ilettiği resmi yazıyla temassız ödeme limitlerinde değişikliğe gittiğini duyurdu.

Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını hızlandıran ve kasada vakit kaybını önleyen temassız işlemlerdeki şifre zorunluluğu üst sınırı yeniden belirlendi. Yapılan düzenlemeye göre, halihazırda 1500 lira olarak uygulanan şifresiz işlem limiti, 15 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

Yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra gelen bu güncelleme, kart sahiplerinin ve mobil ödeme sistemlerini kullanan vatandaşların ödeme süreçlerini daha pratik hale getirmeyi amaçlıyor. Söz konusu limit en son 1 Temmuz 2024 tarihinde revize edilerek 1500 liraya yükseltilmişti. Yeni kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşlar, 2 bin 500 liraya kadar olan market, mağaza ve restoran harcamalarını pos cihazına şifre girmeden, sadece kartlarını okutarak saniyeler içinde tamamlayabilecek.

Türkiye’deki bu limit artışı, dünya genelindeki uygulamalarla da benzerlik gösteriyor. Birçok ülkede alışveriş kolaylığı sağlamak adına benzer limitler kullanılıyor. Avrupa genelinde Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Portekiz gibi ülkelerde bu sınır 50 avro olarak uygulanırken, İngiltere’de tüketiciler 100 sterline kadar şifresiz işlem yapabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde ise ülke genelinde uygulanan tek bir standart bulunmuyor; bankalar müşterileri için işlem limitlerini kendi politikalarına göre belirliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kedi Oyuncağı

hırsızlar rahatça kullansın kartımızı diye

recooo

bu sistem deniz baykal zihniyetinin bir ürünüdür.