Kredi Kartı Kullananların Dikkatine! Şifresiz Temassız Ödemelerde Yeni Dönem 15 Ocak'ta Başlıyor
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), enflasyon ve değişen piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak temassız ödemelerdeki şifresiz işlem limitini güncelledi. Bankalara gönderilen yazıya göre, 15 Ocak tarihinden itibaren kredi kartı ve mobil cihazlarla yapılan 2 bin 500 TL'ye kadar olan harcamalarda şifre girilmesine gerek kalmayacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara ilettiği resmi yazıyla temassız ödeme limitlerinde değişikliğe gittiğini duyurdu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
hırsızlar rahatça kullansın kartımızı diye
bu sistem deniz baykal zihniyetinin bir ürünüdür.
😡😡😡