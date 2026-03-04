MSB'den Füze Açıklaması: "Türk Hava Sahasına Yöneldiği Tespit Edilen Füze Etkisiz Hale Getirildi"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni bir açıklama yaptı. MSB'den yapılan açıklamada 'İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirilmiştir' denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklaması şöyle:
