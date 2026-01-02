Otomobil Piyasasında Şoke Eden Karar: Türkiye’de Satış Rekorları Kıran Araba Modeli Artık Satılmayacak!

Japon otomotiv devi, Türkiye pazarında yıllardır en çok tercih edilen ve markanın amiral gemisi olarak nitelendirilen Civic modelinin satışlarını resmi olarak durdurduğunu açıkladı. Bu ani gelişmeyle birlikte, modelin Türkiye pazarına tekrar dönüp dönmeyeceği konusundaki belirsizlik ise sürüyor.

Şirket tarafından yapılan bilgilendirmede, kararın tüketici alışkanlıklarındaki değişimlere dayandığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, son dönemde dünya genelinde ve Türkiye’de sedan gövde tipi araçlara olan talebin düşüş eğiliminde olduğu vurgulanarak, değişen pazar koşulları gereği Civic modelinin bir süreliğine ürün yelpazesinden çıkarıldığı belirtildi.

Öte yandan sektör kulislerinde, bu ayrılığın ardında resmi açıklamanın ötesinde ekonomik gerekçelerin yattığı konuşuluyor. Civic modelinin Türkiye’ye ithal yoluyla gelmesi ve bu araçlara uygulanan yüzde 25 oranındaki ilave gümrük vergisi yükümlülüğü, aracın rekabetçi fiyat avantajını kaybetmesine neden oldu. Maliyetlerdeki bu artışın, Honda yönetiminin satışları durdurma kararını almasında belirleyici bir rol oynadığı tahmin ediliyor.