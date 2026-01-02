Otomobil Piyasasında Şoke Eden Karar: Türkiye’de Satış Rekorları Kıran Araba Modeli Artık Satılmayacak!
Otomotiv devi Honda, yeni yılın ilk fiyat listesini yayımlarken beklenmedik bir hamle yaptı. Türkiye’de yıllardır satış rekorları kıran Civic modeli, Ocak 2026 itibarıyla ürün gamından çıkarıldı. Marka gerekçe olarak sedan pazarına ilginin azalmasını gösterse de, kararın ardında yüksek gümrük vergilerinin yattığı konuşuluyor.
Honda, merakla beklenen Ocak 2026 güncel fiyat listesini kamuoyuyla paylaştı; ancak listeye fiyat artışlarından ziyade alınan radikal bir karar damga vurdu.
Ünlü otomobil yazarı Emre Özpeynirci'de yaşananları şu sözlerle anlattı:
