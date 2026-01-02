onedio
Otomobil Piyasasında Şoke Eden Karar: Türkiye’de Satış Rekorları Kıran Araba Modeli Artık Satılmayacak!

Otomobil Piyasasında Şoke Eden Karar: Türkiye'de Satış Rekorları Kıran Araba Modeli Artık Satılmayacak!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.01.2026 - 13:56

Otomotiv devi Honda, yeni yılın ilk fiyat listesini yayımlarken beklenmedik bir hamle yaptı. Türkiye’de yıllardır satış rekorları kıran Civic modeli, Ocak 2026 itibarıyla ürün gamından çıkarıldı. Marka gerekçe olarak sedan pazarına ilginin azalmasını gösterse de, kararın ardında yüksek gümrük vergilerinin yattığı konuşuluyor.

Honda, merakla beklenen Ocak 2026 güncel fiyat listesini kamuoyuyla paylaştı; ancak listeye fiyat artışlarından ziyade alınan radikal bir karar damga vurdu.

Honda, merakla beklenen Ocak 2026 güncel fiyat listesini kamuoyuyla paylaştı; ancak listeye fiyat artışlarından ziyade alınan radikal bir karar damga vurdu.

Japon otomotiv devi, Türkiye pazarında yıllardır en çok tercih edilen ve markanın amiral gemisi olarak nitelendirilen Civic modelinin satışlarını resmi olarak durdurduğunu açıkladı. Bu ani gelişmeyle birlikte, modelin Türkiye pazarına tekrar dönüp dönmeyeceği konusundaki belirsizlik ise sürüyor.

Şirket tarafından yapılan bilgilendirmede, kararın tüketici alışkanlıklarındaki değişimlere dayandığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, son dönemde dünya genelinde ve Türkiye’de sedan gövde tipi araçlara olan talebin düşüş eğiliminde olduğu vurgulanarak, değişen pazar koşulları gereği Civic modelinin bir süreliğine ürün yelpazesinden çıkarıldığı belirtildi.

Öte yandan sektör kulislerinde, bu ayrılığın ardında resmi açıklamanın ötesinde ekonomik gerekçelerin yattığı konuşuluyor. Civic modelinin Türkiye’ye ithal yoluyla gelmesi ve bu araçlara uygulanan yüzde 25 oranındaki ilave gümrük vergisi yükümlülüğü, aracın rekabetçi fiyat avantajını kaybetmesine neden oldu. Maliyetlerdeki bu artışın, Honda yönetiminin satışları durdurma kararını almasında belirleyici bir rol oynadığı tahmin ediliyor.

Ünlü otomobil yazarı Emre Özpeynirci'de yaşananları şu sözlerle anlattı:

Ünlü otomobil yazarı Emre Özpeynirci'de yaşananları şu sözlerle anlattı:

Honda, Türkiye’de Civic satışını durdurdu

Gerekçe şu şekilde açıklandı:

“Son yıllarda sedan araçlara olan ilginin azalması ve gelişen pazar koşulları ile birlikte Civic model araçları bir süre ürün gamımızdan çıkartma kararı almış bulunuyoruz.”

Ancak madalyonun görünmeyen yüzü de var.

Civic’in Türkiye’ye ithal edilmesi ve buna eklenen %25 ilave gümrük vergisi de bu kararın alınmasında etkili olmuştur. 

Özetle mesele yalnızca “sedan ilgisinin azalması” değil; maliyetler, fiyatlama baskısı ve rekabetçi olamama riski de Civic’in Türkiye molasını kaçınılmaz hale getirdi.

Yorum sizin…”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
