Emekli Bayram İkramiyesi İçin Kulislerde Konuşulan İlk Rakam

Emekli Bayram İkramiyesi İçin Kulislerde Konuşulan İlk Rakam

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
02.01.2026 - 20:36

Emekliler 2026 maaş zamlarını beklerken bayram ikramiyeleri de gündemdeki yerini aldı. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye alan emekliler, 2026'da bu rakamın ne kadar olacağını merak ediyor. 2026 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emeklinin bayram ikramiyesi için ilk rakam tahmin edildi.

Milyonlarca emekli, maaşlarının ne kadar olacağını bekliyor.

Milyonlarca emekli, maaşlarının ne kadar olacağını bekliyor.

Emekliler yılda iki kez zam alıyor. Zam oranı 6 aylık enflasyon verileriyle belirleniyor. Milyonlarca emekli, maaşlarının açlık sınırı altında kaldığını belirterek, iyi bir zam oranı ve iyileştirme bekliyor. Ekonomistlerin görüşüne göre, emeklinin seyyanen zam ve refah payı talebi karşılanmayacak. 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak Aralık ayı enflasyonuyla yılın ilk yarısının zam oranı belli olacak.

Uzmanlar, en düşük emekli maaşının 18 bin 900 TL civarında olacağını tahmin ediyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli maaşları merakla beklenirken bayram ikramiyeleri de konuşulmaya başlandı. 

Emekliler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye alıyor. Bayram ikramiyesi uygulamasına 2018 yılında başlandı. İlk kez 1000 TL olarak uygulanan ikramiyeler her sene 1000'er TL olarak artırıldı. 2024 yılında 3 bin TL olan bayram ikramiyesi 2025 yılında 4 bin lira olarak belirlendi. Geçen sene emeklinin cebine toplamda 8 bin TL ikramiye girmiş oldu. Peki, emekli bayram ikramiyesi bu sene ne kadar olacak?

Emekli Bayram İkramiyesi 2026

Emekli bayram ikramiyesi 2026 tutarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak her sene 1000 lira artırılan ikramiyeler göz önünde bulundurulduğunda kulisler de hareketlendi. Kulislerde konuşulanlara göre 2026 bayram ikramiyelerinin 5 bin TL olması bekleniyor.

Ramazan Bayramı 2026 Ne Zaman?

Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 22 Mart Pazar günü sona erecek. 

Kurban Bayramı 2026 Ne Zaman?

Kurban Bayramı ise 2026 tarihi ise 27 Mayıs-30 Mayıs olacak.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
