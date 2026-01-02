Emekli Bayram İkramiyesi İçin Kulislerde Konuşulan İlk Rakam

Emekliler yılda iki kez zam alıyor. Zam oranı 6 aylık enflasyon verileriyle belirleniyor. Milyonlarca emekli, maaşlarının açlık sınırı altında kaldığını belirterek, iyi bir zam oranı ve iyileştirme bekliyor. Ekonomistlerin görüşüne göre, emeklinin seyyanen zam ve refah payı talebi karşılanmayacak. 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak Aralık ayı enflasyonuyla yılın ilk yarısının zam oranı belli olacak.

Uzmanlar, en düşük emekli maaşının 18 bin 900 TL civarında olacağını tahmin ediyor.