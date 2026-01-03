onedio
İSKİ Açıkladı: 3 Ocak 2026 İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Yüzde Kaç?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.01.2026 - 10:12

İstanbul'un barajları alarm veriyor. Susuzluk tehlikesi yaşayan İstanbul'da barajlar hayati önem taşıyor. Son günlerde İstanbul'da etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı merak edildi. İSKİ 3 Ocak 2026 baraj doluluk oranlarını açıkladı. İstanbul barajlarında doluluk yüzde kaç oldu?

İstanbul barajlarında son durum merak ediliyor.

Kurak geçen yazın ardından sonbahar ve kış mevsimleri de yağışsız geçti. Beklenen yağışlar Aralık ayının sonunda geldi. İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışların barajlara can suyu olması bekleniyor. Yaklaşık 20 milyon İstanbullunun su kaynağı olan barajlarda son durum araştırılıyor.

İSKİ açıkladı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ 3 Ocak 2026 baraj doluluk oranlarını açıkladı. Barajlarda doluluk oranı yüzde 18.86 oldu. 

İstanbul barajlarında doluluk oranları şöyle:

  • Ömerli: 21,23

  • Darlık: 29,15

  • Elmalı: 57,4

  • Terkos: 17,03

  • Alibey: 12,82

  • Büyükçekmece: 16,12

  • Sazlıdere: 13,65

  • Istrancalar: 39,13

  • Kazandere: 4,46

  • Pabuçdere: 4,13

Öte yandan uzmanlar İstanbul'da etkili olan yağışların barajlarda yaklaşık 2 hafta içinde etki göstereceğini belirtti.

