İSKİ Açıkladı: 3 Ocak 2026 İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Yüzde Kaç?

Kurak geçen yazın ardından sonbahar ve kış mevsimleri de yağışsız geçti. Beklenen yağışlar Aralık ayının sonunda geldi. İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışların barajlara can suyu olması bekleniyor. Yaklaşık 20 milyon İstanbullunun su kaynağı olan barajlarda son durum araştırılıyor.