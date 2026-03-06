onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
"Doktor: Başka Hayatta" Dizisindeki Hangi Rol Sana Yazılmış?

"Doktor: Başka Hayatta" Dizisindeki Hangi Rol Sana Yazılmış?

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
06.03.2026 - 15:38

Ekranların yeni favorisi olmaya hazırlanan 'Doktor: Başka Hayatta' dizisiyle tanışmaya hazır mısın? Hastane koridorlarında sadece hayat kurtaran değil, kendi yaralarını da sarmaya çalışan doktorların çarpıcı hikayesi hepimizi ekran başına kilitleyecek! 

Peki bu karakterlerden biri sen olsaydın... Senin bu hastanedeki rolün ne olurdu? 🤔

Söyle bakalımmm! Hayatta karşılaştığın büyük krizlerle nasıl başa çıkarsın?

Peki dışarıdan bakan biri seni ilk gördüğünde ne düşünür?

Biraz da derine inelim... İçinde herkesten sakladığın, yüzleşmekten kaçtığın o his ne?

O zaman havayı biraz değiştirecek bir soru gelsin! Kariyer ve başarı senin için ne anlama geliyor?

Şöyle bi' düşün bakalım geçmişi... Sence bugüne taşıdığın en ağır yük nedir?

Uzm. Dr. Toprak Sönmez rolü sana yazılmış!

Uzm. Dr. Toprak Sönmez rolü sana yazılmış!

Sen ip üstünde yürüyen o kusursuz cambazsın! Dışarıdan havalı ve umursamaz duruyorsun ama aslında kırgın bir çocuk yatıyor. Bir yanın sonsuz bir sevgiye açken, diğer yanın dipsiz bir öfkeyle dolu. Bu dengede durmak ise senin en büyük sınavın!

Med. Dir. Aylin Borokay rolü sana yazılmış!

Med. Dir. Aylin Borokay rolü sana yazılmış!

Sen olgunluğun, tecrübenin ve gücün vücut bulmuş halisin. Ama kalbinde hep en istediğin şey olacakken yarım kalan o şeylerin sessizliğini taşıyorsun. Her şeye rağmen yıkılmadan ayakta durmayı da insanları ayakta tutmayı da biliyorsun!

Prof. Dr. Ekin Kurtulan (eko) rolü sana yazılmış!

Prof. Dr. Ekin Kurtulan (eko) rolü sana yazılmış!

Sen bu hikayenin gerçek dahisisin! Namıdiğer Eko sensin! İnanılmaz eğlenceli, son derece dağınık ama işinde bir o kadar efsanesin. Senin lügatında sıkıcı kurallar yok, kendi kaosunun içinde kurduğun o muazzam düzen sayesinde en içinden çıkılmaz vakaları bile zekanla çözüyorsun. 💪🏼

Asist. Dr. Aslı Aslansoy rolü sana yazılmış!

Asist. Dr. Aslı Aslansoy rolü sana yazılmış!

Sen tabuları yıkan bir karaktersin! Lüks ve rahat hayatını ideallerin uğruna geride bırakmış, bunun bedelini de seve seve ödemişsin. Senin olayın konfor alanından çıkma cesareti desek yeridir!

Prof. Dr. İnan Kural rolü sana yazılmış!

Prof. Dr. İnan Kural rolü sana yazılmış!

Senin hikayen tam da 'bitti' denilen yerde yeniden başlıyor! Geçmişte zirvede olmuş ama sonra her şeyi kaybetmiş olabilirsin. Fakat senin olayın unvanlarda değil. Hayata sıfırdan, yetkisiz bir şekilde yeniden tutunabilen, kendi efsanesini kendi küllerinden tekrar yazan o eşsiz karaktersin! 💪🏼

Asist. Dr. Ali Kocaman rolü sana yazılmış!

Asist. Dr. Ali Kocaman rolü sana yazılmış!

Senin içinde inanılmaz bir enerji ve yardım etme arzusu var! Etrafındaki herkes seni neşeli, dertsiz ve enerjik sanıyor ama senin kimsenin bilmediği yarım kalmış bir hikayen var. Kendi kaybınla yüzleşmeye cesaret edemediğin için başkalarının yaralarını sararak ayakta kalıyorsun.bu hastanenin en temiz kalplerinden birisin. ❤️‍🩹

Asist. Dr. Zeren Ünver rolü sana yazılmış!

Asist. Dr. Zeren Ünver rolü sana yazılmış!

Sen çok azimli ve çalışkan birisin! Geçmişte aldığın yaralar, terk edilmişlik hissi senin özgüvenini kırmış olabilir ama küllerinden doğmasını biliyorsun. Ne pahasına olursa olsun kendini ispatlamaya yeminlisin, inatçılığın ve bitmek bilmeyen çaban sayesinde aşamayacağın engel yok!

Uzm. Dr. Elif Ateş rolü sana yazılmış!

Uzm. Dr. Elif Ateş rolü sana yazılmış!

Sen adeta bir fırtınaya direnir gibi dirayetli bir savaşçısın! Hayat seni o kadar zorlamış ve karşına o kadar çok bela çıkarmış ki, insanlara güvenmemek senin kalkanın olmuş. Soğuk ve ciddi duruşunun arkasında, kimseye eyvallahı olmayan muazzam güçlü bir kadın var! 💪🏼

Prof. Dr. Ilgaz Şahin rolü sana yazılmış!

Prof. Dr. Ilgaz Şahin rolü sana yazılmış!

Senin hayat felsefen çok net: 'bu hayatta ne olursan ol, ikinci olma!' çok hırslısın, daima zirveyi hedefliyorsun. Yıllarca başkalarının gölgesinde kalmak seni öyle bilemiş ki, artık ipleri eline almak ve en tepede olmak için sınırları zorlamaktan çekinmiyorsun!

Senin karakterini bulduk, peki onların gerçek hikayesinde neler oluyor?

Senin karakterini bulduk, peki onların gerçek hikayesinde neler oluyor?

Yarım kalan hayaller, saklanan sırlar ve kıyasıya mücadeleleri izlemek için nefesler tutuldu bile! Bu karmaşık hastane evreninde neler olacağını görmek için yerini ayırt çünkü 'Doktor: Başka Hayatta' her Pazar 20.00'de NOW’da!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0