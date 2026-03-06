"Doktor: Başka Hayatta" Dizisindeki Hangi Rol Sana Yazılmış?
Ekranların yeni favorisi olmaya hazırlanan 'Doktor: Başka Hayatta' dizisiyle tanışmaya hazır mısın? Hastane koridorlarında sadece hayat kurtaran değil, kendi yaralarını da sarmaya çalışan doktorların çarpıcı hikayesi hepimizi ekran başına kilitleyecek!
Peki bu karakterlerden biri sen olsaydın... Senin bu hastanedeki rolün ne olurdu? 🤔
Söyle bakalımmm! Hayatta karşılaştığın büyük krizlerle nasıl başa çıkarsın?
Peki dışarıdan bakan biri seni ilk gördüğünde ne düşünür?
Biraz da derine inelim... İçinde herkesten sakladığın, yüzleşmekten kaçtığın o his ne?
O zaman havayı biraz değiştirecek bir soru gelsin! Kariyer ve başarı senin için ne anlama geliyor?
Şöyle bi' düşün bakalım geçmişi... Sence bugüne taşıdığın en ağır yük nedir?
Uzm. Dr. Toprak Sönmez rolü sana yazılmış!
Med. Dir. Aylin Borokay rolü sana yazılmış!
Prof. Dr. Ekin Kurtulan (eko) rolü sana yazılmış!
Asist. Dr. Aslı Aslansoy rolü sana yazılmış!
Prof. Dr. İnan Kural rolü sana yazılmış!
Asist. Dr. Ali Kocaman rolü sana yazılmış!
Asist. Dr. Zeren Ünver rolü sana yazılmış!
Uzm. Dr. Elif Ateş rolü sana yazılmış!
Prof. Dr. Ilgaz Şahin rolü sana yazılmış!
Senin karakterini bulduk, peki onların gerçek hikayesinde neler oluyor?
