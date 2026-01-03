Sibirya Değil Türkiye! Termometreler Eksi 24’ü Gördü: Bir Kent Resmen Dondu

Soğuk ve kar yağışlı havanın etkili olduğu Türkiye'de pek çok kent karlar altında. O kentlerden biri de Ağrı oldu. Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 24 dereceye kadar düştü.