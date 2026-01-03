Sibirya Değil Türkiye! Termometreler Eksi 24’ü Gördü: Bir Kent Resmen Dondu
Türkiye'nin pek çok kentinde kar yağışı etkili oldu. 2025'in son günlerinde etkili olan kar yağışı 1 Ocak'ta etkisini artırdı. Özellikle ülkenin doğusu karlar altında kaldı. 2 Ocak'ta yaklaşık 50 kentte okullar kar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle tatil edildi. Ağrı'da ise termometreler eksi 24 dereceyi gördü.
Sibirya değil Türkiye! Termometreler eksi 24 dereceyi gördü.
Dışarı asılan çamaşırlar dondu.
Kar yağışı ve tipide mahsur kalan 6 kişi böyle kurtarıldı:
