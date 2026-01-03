onedio
article/comments
Sibirya Değil Türkiye! Termometreler Eksi 24’ü Gördü: Bir Kent Resmen Dondu

Sibirya Değil Türkiye! Termometreler Eksi 24'ü Gördü: Bir Kent Resmen Dondu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
03.01.2026 - 11:17

Türkiye'nin pek çok kentinde kar yağışı etkili oldu. 2025'in son günlerinde etkili olan kar yağışı 1 Ocak'ta etkisini artırdı. Özellikle ülkenin doğusu karlar altında kaldı. 2 Ocak'ta yaklaşık 50 kentte okullar kar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle tatil edildi. Ağrı'da ise termometreler eksi 24 dereceyi gördü.

Sibirya değil Türkiye! Termometreler eksi 24 dereceyi gördü.

Sibirya değil Türkiye! Termometreler eksi 24 dereceyi gördü.

Soğuk ve kar yağışlı havanın etkili olduğu Türkiye'de pek çok kent karlar altında. O kentlerden biri de Ağrı oldu. Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 24 dereceye kadar düştü.

Dışarı asılan çamaşırlar dondu.

Dışarı asılan çamaşırlar dondu.

Kent genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle dışarıda bulunan vatandaşların saçları ve kaşları kırağı tuttu. Açık alanda tele asılı çamaşırlar ise soğuktan dondu. Düşük sıcaklıkla birlikte kent merkezinde ve bazı bölgelerde sis oluştu. Öte yandan önceki gün kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 6 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Kar yağışı ve tipide mahsur kalan 6 kişi böyle kurtarıldı:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
Ekonomi-Gündem Editörü
