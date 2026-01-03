onedio
article/comments
article/share
Venezuela'daki Türk Dönerci ABD Operasyonunu Yorumladı: "Pozitif Beklenti Var"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.01.2026 - 18:24

ABD'nin Venezuela'ya operasyonu tüm dünyada çeşitli tepkilerle karşılandı. Türkiye'deki haber kanallarında da gündem bu konuya ayrılırken 24 TV'de de Venezuela'da yaşayan bir Türk değerlendirdi.

Türkiye'de daha önce Venezuela'ya güvenlik ateşesi olarak gidip dönerci olduğu haberleriyle gündem olan Muharrem Hayta operasyonu değerlendirdi ve Maduro'nun gitmesiyle ilgili 'pozitif bir beklenti' olduğunu söyledi. 

Kaynak - 24 TV

Muharrem Hayta, Maduro'nun halk tarafından nefret edilen bir figür olduğunu dile getirdi.

Hayta, 20 yıldır Venezuela'da yaşadığını söyleyerek gözlemlerini paylaştı.

Hayta, 24 TV'deki bağlantıda şu ifadelere yer verdi: 

'20 yıldır buradayım ve buraya diplomatik görevle polis memuru olarak geldim. Yakın olarak bütün siyaseti takip ediyorum. Hatta buranın istihbaratına ve Maduro'nun yakın korumalarına da ders veriyorum. Olaya hakimim. Buradaki halk, bizim Türkiye'de bildiğimizin tam tersine Maduro'dan nefret ediyorlar. Yaklaşık Maduro'nun oyu %5. Geçen sene 28 Temmuz'da bir seçim oldu, %70 ile muhalif kazandı. Kazanmasına rağmen seçimi gasp ettiler. Benim bunları söylemem bile aslında benim için inanılmaz büyük bir risk. Bu riski ben halkın yanında, doğruyu söylemek için yaklaşık 5 yıldır videolarımda anlatmaya çalışıyorum.'

Muharrem Hayta, YouTube kanalında güvenlik ateşesi olarak gelip mobbing sonucu dönerci olmaya karar verdiğini açıklamıştı.

YouTube'dan Venezuela ile ilgili bilgiler paylaşan Hayta, kanalındaki hakkında bölümünde şu ifadelere yer vermiş:

'Kanalımız; polislikten kaymakamlık idealine, Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla üstlendiği diplomatik görevle geldiği Latin Amerika’da pilotluktan dalgıçlığa, aktörlükten tiyatroya, savaş sanatları antrenörlüğünden restorancılığa ve iş adamlığına uzanan bir hayat hikayesini konu almaktadır. Modern bir Evliya Çelebi misali, Venezuela ve Latin Amerika’daki güncel gelişmeleri, gezilip görülen yerleri ve günlük deneyimleri paylaşarak izleyicileri bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur.'

