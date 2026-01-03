Venezuela'daki Türk Dönerci ABD Operasyonunu Yorumladı: "Pozitif Beklenti Var"

Hayta, 24 TV'deki bağlantıda şu ifadelere yer verdi:

'20 yıldır buradayım ve buraya diplomatik görevle polis memuru olarak geldim. Yakın olarak bütün siyaseti takip ediyorum. Hatta buranın istihbaratına ve Maduro'nun yakın korumalarına da ders veriyorum. Olaya hakimim. Buradaki halk, bizim Türkiye'de bildiğimizin tam tersine Maduro'dan nefret ediyorlar. Yaklaşık Maduro'nun oyu %5. Geçen sene 28 Temmuz'da bir seçim oldu, %70 ile muhalif kazandı. Kazanmasına rağmen seçimi gasp ettiler. Benim bunları söylemem bile aslında benim için inanılmaz büyük bir risk. Bu riski ben halkın yanında, doğruyu söylemek için yaklaşık 5 yıldır videolarımda anlatmaya çalışıyorum.'