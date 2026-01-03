Venezuela'daki Türk Dönerci ABD Operasyonunu Yorumladı: "Pozitif Beklenti Var"
ABD'nin Venezuela'ya operasyonu tüm dünyada çeşitli tepkilerle karşılandı. Türkiye'deki haber kanallarında da gündem bu konuya ayrılırken 24 TV'de de Venezuela'da yaşayan bir Türk değerlendirdi.
Türkiye'de daha önce Venezuela'ya güvenlik ateşesi olarak gidip dönerci olduğu haberleriyle gündem olan Muharrem Hayta operasyonu değerlendirdi ve Maduro'nun gitmesiyle ilgili 'pozitif bir beklenti' olduğunu söyledi.
Muharrem Hayta, Maduro'nun halk tarafından nefret edilen bir figür olduğunu dile getirdi.
Hayta, 20 yıldır Venezuela'da yaşadığını söyleyerek gözlemlerini paylaştı.
Muharrem Hayta, YouTube kanalında güvenlik ateşesi olarak gelip mobbing sonucu dönerci olmaya karar verdiğini açıklamıştı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
