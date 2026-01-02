onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
New York Belediye Başkanı Mamdani, İlk Gün İcraatleriyle İsrail'i Kızdırdı

New York Belediye Başkanı Mamdani, İlk Gün İcraatleriyle İsrail'i Kızdırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.01.2026 - 22:14

New York’un yeni Belediye Başkanı Mamdani, görevinin ilk gününde selefi Adams’ın İsrail’e destek kapsamında imzaladığı bazı kararnameleri yürürlükten kaldırdı. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise Mamdani’yi Yahudi karşıtlığıyla suçlayarak, “Daha ilk günden gerçek yüzünü ortaya koydu” açıklamasını yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Önceki belediye başkanının İsrail lehine aldığı kararları iptal etti.

Önceki belediye başkanının İsrail lehine aldığı kararları iptal etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, bugün düzenlenen halka açık törenle yemin ederek göreve başlayan New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’ye yönelik sert açıklamalarda bulundu. Bakanlık, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Mamdani’nin selefi Eric Adams döneminde alınan bazı kararları iptal etmesini eleştirerek, bunu Yahudi karşıtlığı olarak niteledi. Açıklamada, Mamdani’nin daha ilk günden “gerçek yüzünü ortaya koyduğu” savunulurken, söz konusu adımların liderlik olmadığı, aksine “yangına Yahudi karşıtlığıyla benzin dökmek” anlamına geldiği öne sürüldü.

Netanyahu'yu tutuklamak istiyor.

Netanyahu'yu tutuklamak istiyor.

İsrail yönetimi, ABD’nin New York eyaletinde kasım ayında yapılan seçimler sürecinde Mamdani’nin rakibi Andrew Cuomo’ya açık destek vermiş, Mamdani’nin adaylığına karşı da yoğun bir kampanya yürütmüştü.

Belediye başkanlığı yarışındaki diğer isimlerden farklı olarak ilk yurtdışı ziyaretini İsrail’e yapmayacağını açıklayan Mamdani, New York’ta kalarak kent sakinlerine hizmet etmeyi tercih edeceğini söylemişti. Mamdani ayrıca, Gazze’ye yönelik saldırılar nedeniyle “insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları” işlediği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun New York’a gelmesi halinde tutuklatılması için girişimde bulunacağını ifade ederek dikkat çekmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın