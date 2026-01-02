New York Belediye Başkanı Mamdani, İlk Gün İcraatleriyle İsrail'i Kızdırdı

İsrail yönetimi, ABD’nin New York eyaletinde kasım ayında yapılan seçimler sürecinde Mamdani’nin rakibi Andrew Cuomo’ya açık destek vermiş, Mamdani’nin adaylığına karşı da yoğun bir kampanya yürütmüştü.

Belediye başkanlığı yarışındaki diğer isimlerden farklı olarak ilk yurtdışı ziyaretini İsrail’e yapmayacağını açıklayan Mamdani, New York’ta kalarak kent sakinlerine hizmet etmeyi tercih edeceğini söylemişti. Mamdani ayrıca, Gazze’ye yönelik saldırılar nedeniyle “insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları” işlediği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun New York’a gelmesi halinde tutuklatılması için girişimde bulunacağını ifade ederek dikkat çekmişti.