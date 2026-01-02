New York Belediye Başkanı Mamdani, İlk Gün İcraatleriyle İsrail'i Kızdırdı
New York’un yeni Belediye Başkanı Mamdani, görevinin ilk gününde selefi Adams’ın İsrail’e destek kapsamında imzaladığı bazı kararnameleri yürürlükten kaldırdı. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise Mamdani’yi Yahudi karşıtlığıyla suçlayarak, “Daha ilk günden gerçek yüzünü ortaya koydu” açıklamasını yaptı.
Önceki belediye başkanının İsrail lehine aldığı kararları iptal etti.
Netanyahu'yu tutuklamak istiyor.
