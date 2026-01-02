Labubu'lardan Sonra 1974 Yılında Üretilmeye Başlayan Bebekler Yeniden Popüler Olmaya Başladı

Labubu bebeklerinin sosyal medyada viral olması ve koleksiyonerlerin ilgisini çekmesi, dünyada büyük bir çılgınlık yaratmıştı. Bu oyuncaklar, “şeytani ama sevimli bir canavar; sivri kulaklar, yaramaz bir gülümseme ve keskin dişlerle” tanımlanıyor. Peluş versiyonları çantalara takılarak aksesuar ya da dekoratif süs olarak da kullanılabiliyor.

Asya kaynaklı bu peluş furyasına yeni bir boyut olarak Monchhichi bebekler eklendi. 1974’ten beri üretilen Monchhichi’ler, çilli yüzleri ve başparmağını emen sevimli tasarımıyla biliniyor. 1980’lerde neredeyse satışları durmuşken, Labubu bebeklerinin popülaritesi sayesinde Monchhichi’ler yeniden yükselişe geçti ve dünya çapında ilgi görmeye başladı.