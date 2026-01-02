onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Labubu'lardan Sonra 1974 Yılında Üretilmeye Başlayan Bebekler Yeniden Popüler Olmaya Başladı

Labubu'lardan Sonra 1974 Yılında Üretilmeye Başlayan Bebekler Yeniden Popüler Olmaya Başladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.01.2026 - 17:27

Labubu bebeklerinin sosyal medyada viral olması ve koleksiyonerlerin ilgisini çekmesi, dünyada büyük bir çılgınlık yaratmıştı. Bu oyuncaklar, “şeytani ama sevimli bir canavar; sivri kulaklar, yaramaz bir gülümseme ve keskin dişlerle” tanımlanıyor. Peluş versiyonları çantalara takılarak aksesuar ya da dekoratif süs olarak da kullanılabiliyor.

Asya kaynaklı bu peluş furyasına yeni bir boyut olarak Monchhichi bebekler eklendi. 1974’ten beri üretilen Monchhichi’ler, çilli yüzleri ve başparmağını emen sevimli tasarımıyla biliniyor. 1980’lerde neredeyse satışları durmuşken, Labubu bebeklerinin popülaritesi sayesinde Monchhichi’ler yeniden yükselişe geçti ve dünya çapında ilgi görmeye başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'de ortalama 1200 TL'ye satılıyor.

Türkiye'de ortalama 1200 TL'ye satılıyor.

Monchhichi’yi yalnızca çocuk oyuncağı değil, yetişkinler için de bir moda aksesuarı olarak konumlandıran pazarlama stratejisi, 2025’te Güney Kore’de önemli bir karşılık buldu. Pop-up mağazalar ve bir K-pop yıldızının sosyal medyada Monchhichi ile paylaşımları, ilgiyi kısa sürede zirveye taşıdı.

Yeniden popülerlik kazanan Monchhichi bebekler, Türkiye’de ise ortalama 1200 lira fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Bu bebekler yeniden neden popüler oldu?

Bu bebekler yeniden neden popüler oldu?

Labubu bebekleri 2019’dan bu yana satışta olmasına karşın asıl çıkışını 2024’te yaptı. K-pop yıldızı Lisa’nın çantasında Labubu’ya yer vermesiyle birlikte bu peluş figürler sosyal medyada hızla viral hale geldi.

Bu andan sonra Labubu’lara olan ilgi katlanarak arttı ve özellikle popüler modelleri bulmak giderek zorlaştı. Sevimli tasarımlarının yanı sıra koleksiyon değeri de taşıyan bu oyuncaklar, bazı serilerde “blind box” yöntemiyle satılıyor. Alıcılar, kutuyu açana kadar hangi Labubu’ya sahip olacaklarını bilmiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın