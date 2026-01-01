onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
1 Ocak İtibariyle Prim Borcu Olan Milyonlarca Kişi Devlet Hastanesinde Muayene Olamayacak

1 Ocak İtibariyle Prim Borcu Olan Milyonlarca Kişi Devlet Hastanesinde Muayene Olamayacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.01.2026 - 00:24

Sosyal güvenlik uzmanı Mehmet Akif Cenkci, Bağ-Kur ve GSS prim borcu bulunan milyonlarca kişinin devlet hastanelerine erişimde zorlandığını açıkladı. Henüz bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlanmadığı için borçlu vatandaşlar ne muayene olabiliyor ne de reçeteli ilaç temin edebiliyor.

Kaynak - Halk TV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milyonlarca kişi etkilenecek.

Milyonlarca kişi etkilenecek.

Yeni yılın ilk gününde milyonları ilgilendiren uyarı geldi. Halktv.com.tr yazarı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, 1 Ocak 2026’dan itibaren Bağ-Kur ve GSS prim borcu olanların devlet ve üniversite hastanelerinden yararlanamayacağını açıkladı. Bu durum, primini ödeyemeyen vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini tamamen durduruyor.

Borçlular kararname bekliyordu ancak beklenen kararname gelmedi.

Borçlular kararname bekliyordu ancak beklenen kararname gelmedi.

Geçmişte, prim borcu olanlar için sağlık hizmetine erişimi sağlayan geçici düzenlemeler yapılıyordu. 2025’te çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile borçlulara sınırlı hizmet hakkı tanınmış, ilaçlar ise ücretli verilmişti. 1 Ocak 2026 itibarıyla bu süre dolmasına rağmen yeni bir kararname yayımlanmadı. Bu durum, borçlu milyonlar ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık sisteminin dışında kalmasına yol açtı.

Küçük esnaf ve işsizler bu durumdan zarar görecek.

Küçük esnaf ve işsizler bu durumdan zarar görecek.

Söz konusu kısıtlama, sadece prim borçlusunu değil, onun üzerinden sağlık hizmeti alan eş ve çocuklarını da etkiliyor. Küçük esnaf veya işsizler, primlerini ödeyemedikleri için en temel hakları olan sağlık hizmetinden mahrum kalıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, düzenleme yapılmazsa hastanelerde muayene sırası bekleyen binlerce kişinin 'borçlu' gerekçesiyle geri çevrilebileceğine dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın