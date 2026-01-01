1 Ocak İtibariyle Prim Borcu Olan Milyonlarca Kişi Devlet Hastanesinde Muayene Olamayacak

Söz konusu kısıtlama, sadece prim borçlusunu değil, onun üzerinden sağlık hizmeti alan eş ve çocuklarını da etkiliyor. Küçük esnaf veya işsizler, primlerini ödeyemedikleri için en temel hakları olan sağlık hizmetinden mahrum kalıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, düzenleme yapılmazsa hastanelerde muayene sırası bekleyen binlerce kişinin 'borçlu' gerekçesiyle geri çevrilebileceğine dikkat çekti.