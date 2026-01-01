1 Ocak İtibariyle Prim Borcu Olan Milyonlarca Kişi Devlet Hastanesinde Muayene Olamayacak
Sosyal güvenlik uzmanı Mehmet Akif Cenkci, Bağ-Kur ve GSS prim borcu bulunan milyonlarca kişinin devlet hastanelerine erişimde zorlandığını açıkladı. Henüz bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlanmadığı için borçlu vatandaşlar ne muayene olabiliyor ne de reçeteli ilaç temin edebiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milyonlarca kişi etkilenecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Borçlular kararname bekliyordu ancak beklenen kararname gelmedi.
Küçük esnaf ve işsizler bu durumdan zarar görecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın