Beşiktaş'ta Rafa Silva Krizinde Yeni Perde: "04.00'e Antrenman Koymuşlar"

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.01.2026 - 23:28

Beşiktaş'ta belirsizliğini koruyan Rafa Silva kriziyle ilgili eski Beşiktaşlı futbolcu Oktay Derelioğlu'ndan yeni bir iddia gündeme getirildi. Derelioğlu, Rafa Silva'nın kaybedildiğini söyleyerek Beşiktaş'ın oyuncuyla FIFA'lık olduğunu dile getirdi. 

Oktay Derelioğlu'nun iddiasına göre Beşiktaş, Rafa Silva'ya gece 04'te antrenman programı yazmış.

Rafa Silva'nın FIFA'ya başvurduğu iddia edildi.

Rafa Silva krizi giderek büyürken, Beşiktaş cephesi ise konuyu çözüme kavuşturmak için çabalarını sürdürüyor. 

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Oktay Derelioğlu ise ESH Spor’daki programda Beşiktaş ve Rafa Silva hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Derelioğlu, Silva’nın FIFA’ya istatistiklerini gönderdiğini ileri sürdü.

Beşiktaş'ın eski forvetleriden Oktay Derelioğlu sürece dair ilginç iddialarda bulundu:

'Rafa konusunda da Rafa'yı kaybettiğinizi düşünüyorum. Çünkü Rafa'ya mesela yapılan kötü davranışları duydum. İçeriden önemli bir isimden ki bunu burada açıklamak istemiyorum. Eğer yönetimden biri sormak isterse buradayım. Sorabilirler bana kim olduğunu. Rafa Silva'ya sabah 04.00'te antrenman yazmış teknik kadro. Bunu gören Rafa Silva çıkmıyor tabii. Sabah 04.00'te antrenman olur mu?'

Derelioğlu, konunun FIFA'ya da yansıdığını söyledi:

'Çıkmadığı için FIFA'ya kendi istatistiklerini yollamış. FIFA'ya Beşiktaş da şikayet ediyor tabii. Yapılan durumlar birbirlerine şikayet olarak FIFA'da şu an dosya oluştu. Bunu Beşiktaş'ın içerisinde kulüpten çok önemli bir yönetici söyledi.'

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
