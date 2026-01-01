Beşiktaş'ta Rafa Silva Krizinde Yeni Perde: "04.00'e Antrenman Koymuşlar"
Beşiktaş'ta belirsizliğini koruyan Rafa Silva kriziyle ilgili eski Beşiktaşlı futbolcu Oktay Derelioğlu'ndan yeni bir iddia gündeme getirildi. Derelioğlu, Rafa Silva'nın kaybedildiğini söyleyerek Beşiktaş'ın oyuncuyla FIFA'lık olduğunu dile getirdi.
Oktay Derelioğlu'nun iddiasına göre Beşiktaş, Rafa Silva'ya gece 04'te antrenman programı yazmış.
Rafa Silva'nın FIFA'ya başvurduğu iddia edildi.
Beşiktaş'ın eski forvetleriden Oktay Derelioğlu sürece dair ilginç iddialarda bulundu:
