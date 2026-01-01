Beşiktaş'ta Rafa Silva Krizinde Yeni Perde: "04.00'e Antrenman Koymuşlar"

'Rafa konusunda da Rafa'yı kaybettiğinizi düşünüyorum. Çünkü Rafa'ya mesela yapılan kötü davranışları duydum. İçeriden önemli bir isimden ki bunu burada açıklamak istemiyorum. Eğer yönetimden biri sormak isterse buradayım. Sorabilirler bana kim olduğunu. Rafa Silva'ya sabah 04.00'te antrenman yazmış teknik kadro. Bunu gören Rafa Silva çıkmıyor tabii. Sabah 04.00'te antrenman olur mu?'

Derelioğlu, konunun FIFA'ya da yansıdığını söyledi:

'Çıkmadığı için FIFA'ya kendi istatistiklerini yollamış. FIFA'ya Beşiktaş da şikayet ediyor tabii. Yapılan durumlar birbirlerine şikayet olarak FIFA'da şu an dosya oluştu. Bunu Beşiktaş'ın içerisinde kulüpten çok önemli bir yönetici söyledi.'