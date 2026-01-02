Akıllı Telefon Çağını Kaçıran Nokia, Yapay Zekayla Yeniden Sahnelere Döndü
Bir zamanların cep telefonu devi Nokia, akıllı telefon döneminde yaşadığı büyük düşüşün ardından yönünü tamamen değiştirdi. Şirket, artık yapay zeka çağında veri merkezleri ve bulut altyapılarına odaklanarak yeniden küresel arenada yerini almaya hazırlanıyor.
Bir zamanlar telefon denince akla gelirdi, telefondaki pazar payını neredeyse tamamen kaybetti.
Cep telefonu piyasasını terk ederek ağ teknolojilerine yöneldiler.
Yeni riskleri görüp yapay zekaya yöneldiler.
