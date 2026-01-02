onedio
Akıllı Telefon Çağını Kaçıran Nokia, Yapay Zekayla Yeniden Sahnelere Döndü

Akıllı Telefon Çağını Kaçıran Nokia, Yapay Zekayla Yeniden Sahnelere Döndü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.01.2026 - 18:45

Bir zamanların cep telefonu devi Nokia, akıllı telefon döneminde yaşadığı büyük düşüşün ardından yönünü tamamen değiştirdi. Şirket, artık yapay zeka çağında veri merkezleri ve bulut altyapılarına odaklanarak yeniden küresel arenada yerini almaya hazırlanıyor.

Kaynak - Gazete Oksijen

Bir zamanlar telefon denince akla gelirdi, telefondaki pazar payını neredeyse tamamen kaybetti.

Bir zamanlar telefon denince akla gelirdi, telefondaki pazar payını neredeyse tamamen kaybetti.

Nokia’nın hafızalara kazınan zil sesi, 2000’lerin sonuna doğru dünya çapında bir dijital ikon haline gelmişti. 2009’da bu melodinin her gün yaklaşık 1,8 milyar kez duyulduğu tahmin ediliyordu. Beste, İspanyol gitar virtüözü Francisco Tárrega’nın Gran Vals eserinden uyarlanmış ve Nokia’nın cep telefonu pazarındaki zirvesiyle özdeşleşmişti.

Ancak 2007’de iPhone’un sahneye çıkması ve Android işletim sistemli cihazların hızla yayılması, Nokia’nın satışlarında sert bir kırılmaya yol açtı. Bir dönemin simgesi olan 3310 gibi modellerle anılan şirket, kısa sürede ciddi pazar payı kaybı yaşadı.

Uzmanlara göre Nokia’nın düşüşünün temel nedeni, akıllı telefon çağında yazılım ve uygulama ekosistemini zamanında dönüştürememesi oldu.

Cep telefonu piyasasını terk ederek ağ teknolojilerine yöneldiler.

Cep telefonu piyasasını terk ederek ağ teknolojilerine yöneldiler.

Financial Times’ta yer alan habere göre Nokia, 2014’te cihazlar ve servisler bölümünü 5,4 milyar avro bedelle Microsoft’a devretti. Bu noktaya gelindiğinde şirketin gelirleri, 2007’de ulaşılan 37,7 milyar avroluk zirveden 10,7 milyar avroya kadar düşmüştü. Cep telefonu pazarından çekilen Nokia, rotasını büyük ölçüde ağ ve telekom altyapısına çevirdi.

Bu dönüşümün ilk adımı, 2013’te Siemens ile kurulan ağ ortaklığındaki hisselerin 1,7 milyar avroya satın alınması oldu. Böylece ağ altyapısı, Nokia’nın gelirlerinin yaklaşık yüzde 90’ını oluşturan temel faaliyet alanına dönüştü. Strateji, 2015’te Fransız Alcatel-Lucent’ın 15,6 milyar avro karşılığında bünyeye katılmasıyla daha da güçlendirildi.

Ancak Nokia’nın ağ pazarındaki konumu, Huawei ve ZTE gibi Çinli rakiplerin artan rekabetiyle yeniden zorlanmaya başladı. Güvenlik tartışmalarına rağmen bu şirketler, Avrupa’daki büyük telekom operatörlerinden önemli sözleşmeler almayı başardı.

Yeni riskleri görüp yapay zekaya yöneldiler.

Yeni riskleri görüp yapay zekaya yöneldiler.

Bu sürecin devamında Nokia, stratejik rotasını bir kez daha değiştirerek bulut bilişim, veri merkezleri ve optik ağ teknolojilerine odaklandı. Şirket, bu kapsamda Şubat ayında optik ağ çözümleri alanında faaliyet gösteren Infinera’yı 2,3 milyar dolar bedelle satın aldı.

Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Shaz Ansari, Nokia’nın bu dönüşümünü “kaynaklarını hızla yeniden yönlendirebilme ve verim alamadığı alanlardan zamanında çıkabilme becerisi” olarak değerlendiriyor.

Nisan ayında CEO’luk görevini devralan Justin Hotard ise Nokia’yı, küresel ölçekte yüz milyarlarca dolarlık yatırımın aktığı yapay zeka odaklı veri merkezi pazarında güçlü bir oyuncu haline getirmeyi amaçlıyor.

Nokia’nın optik ağ sistemleri veri merkezleri arasındaki yüksek hızlı veri trafiğini sağlarken, router ürünleri de bulut tabanlı hizmetlerin omurgasını oluşturuyor.

Ekim ayında Nvidia’nın Nokia’ya 1 milyar dolarlık yatırım planını duyurması, şirket hisselerinde yaklaşık yüzde 25’lik bir artışa yol açtı. Nokia’nın güncel piyasa değeri ise yaklaşık 32 milyar avro düzeyinde.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
