Akıllı Telefon Çağını Kaçıran Nokia, Yapay Zekayla Yeniden Sahnelere Döndü

Nokia’nın hafızalara kazınan zil sesi, 2000’lerin sonuna doğru dünya çapında bir dijital ikon haline gelmişti. 2009’da bu melodinin her gün yaklaşık 1,8 milyar kez duyulduğu tahmin ediliyordu. Beste, İspanyol gitar virtüözü Francisco Tárrega’nın Gran Vals eserinden uyarlanmış ve Nokia’nın cep telefonu pazarındaki zirvesiyle özdeşleşmişti.

Ancak 2007’de iPhone’un sahneye çıkması ve Android işletim sistemli cihazların hızla yayılması, Nokia’nın satışlarında sert bir kırılmaya yol açtı. Bir dönemin simgesi olan 3310 gibi modellerle anılan şirket, kısa sürede ciddi pazar payı kaybı yaşadı.

Uzmanlara göre Nokia’nın düşüşünün temel nedeni, akıllı telefon çağında yazılım ve uygulama ekosistemini zamanında dönüştürememesi oldu.