Sergio Ramos, Efsanesi Olduğu İspanyol Kulübü Satın Almak İstiyor

Marca’nın aktardığına göre, yakın zamanda Amerikalı bir yatırım grubunun hisse başına 3 bin 400 euroluk teklifi kabul etmeye hazır olduğu ve satışın sonuçlanmasının beklendiği ifade edilmişti. Ancak kulübün gerçek mali tablosunu netleştirmek için başlatılan mali ve hukuki inceleme, süreci adeta askıya aldı.

Denetim sürecinin uzaması, teklifin geleceğini muğlak hale getirirken, kamuoyunda “üçüncü yol” olarak anılan alternatif seçeneğin yeniden masaya gelmesine de zemin hazırladı.

Haberde, iş insanları Antonio Lappí ile Fede Quintero’nun uzun süredir Sevilla’nın kontrolünün taraftar odaklı bir yapıda kalmasını hedefleyen bir satın alma modeli üzerinde çalıştığı ve uygun zamanı kolladığı belirtildi. Ancak kulislerde, bu fırsatı bekleyen tek aktörün onlar olmadığı vurgulanıyor.