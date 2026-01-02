onedio
Sergio Ramos, Efsanesi Olduğu İspanyol Kulübü Satın Almak İstiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.01.2026 - 17:48

Sevilla ve Real Madrid formalarıyla futbol tarihine adını yazdıran Sergio Ramos’un, yetiştiği kulüp Sevilla FC’yi satın almak için harekete geçtiği iddia edildi. Bu adımın, kulübün bir Amerikan yatırım grubuyla yürüttüğü görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından gündeme geldiği belirtildi.

La Liga'nın köklü takımlarından Sevilla'nın satış süreci karmaşık şekilde devam ediyor.

Marca’nın aktardığına göre, yakın zamanda Amerikalı bir yatırım grubunun hisse başına 3 bin 400 euroluk teklifi kabul etmeye hazır olduğu ve satışın sonuçlanmasının beklendiği ifade edilmişti. Ancak kulübün gerçek mali tablosunu netleştirmek için başlatılan mali ve hukuki inceleme, süreci adeta askıya aldı.

Denetim sürecinin uzaması, teklifin geleceğini muğlak hale getirirken, kamuoyunda “üçüncü yol” olarak anılan alternatif seçeneğin yeniden masaya gelmesine de zemin hazırladı.

Haberde, iş insanları Antonio Lappí ile Fede Quintero’nun uzun süredir Sevilla’nın kontrolünün taraftar odaklı bir yapıda kalmasını hedefleyen bir satın alma modeli üzerinde çalıştığı ve uygun zamanı kolladığı belirtildi. Ancak kulislerde, bu fırsatı bekleyen tek aktörün onlar olmadığı vurgulanıyor.

Ramos devreye girdi ve ana hissedarlara teklifini iletti.

Cadena Ser ve İspanyol basınında yer alan haberlere göre, futbol kariyerine Sevilla altyapısında başlayan Sergio Ramos, kulübü satın alma hedefiyle bir yatırımcı grubuna liderlik ediyor. Dünyaca ünlü stoperin başını çektiği grubun, Sevilla FC’nin ana hissedarlarına resmi teklif sunduğu ifade ediliyor.

Gazeteci Manolo Aguilar’ın aktardığına göre Camas doğumlu Ramos, kendisini yetiştiren kulüp ve şehirle bağlarını koparmak istemiyor. 2004’te La Liga’da ilk maçına çıktığı ve 2023-2024 sezonunda duygusal bir dönüş yaşadığı Sevilla’yı bu kez saha dışında, yönetim düzeyinde ayağa kaldırmayı amaçlıyor.

Marca görüşmelerin henüz başında olunduğunu açıkladı.

Marca’nın aktardığına göre Sevilla’nın satışıyla ilgili temaslar şimdilik çok erken bir aşamada ve resmen doğrulanmış somut bir girişim bulunmuyor. Kulüp Başkanı Jose Maria del Nido Carrasco, satış niyetlerinin olmadığını ve borcun iki yıl önceki 203 milyon euro seviyesinden uzak olduğunu savunsa da mali tablo kaygı yaratıyor.

Sevilla’nın mevcut borcunun yaklaşık 66 milyon euro olduğu tahmin edilirken, aralarında tartışmalı 777 Partners fonunun da bulunduğu hissedarların ciddi ekonomik baskı altında olduğu belirtiliyor.

