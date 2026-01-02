Sergio Ramos, Efsanesi Olduğu İspanyol Kulübü Satın Almak İstiyor
Sevilla ve Real Madrid formalarıyla futbol tarihine adını yazdıran Sergio Ramos’un, yetiştiği kulüp Sevilla FC’yi satın almak için harekete geçtiği iddia edildi. Bu adımın, kulübün bir Amerikan yatırım grubuyla yürüttüğü görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından gündeme geldiği belirtildi.
La Liga'nın köklü takımlarından Sevilla'nın satış süreci karmaşık şekilde devam ediyor.
Ramos devreye girdi ve ana hissedarlara teklifini iletti.
Marca görüşmelerin henüz başında olunduğunu açıkladı.
