Özgür Özel, Açılışlara Bundan Sonra AKP ve MHP'lileri Davet Edeceklerini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.01.2026 - 19:57

Özel, Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bulunan Muharrem Ekici Gençlik Merkezi önünde gerçekleştirilen 'Manisa Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katılım sağladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Artık bu kutuplaşmadan, bu birbirini şeytanlaştıran gergin iklimden ülkenin çıkması, omuz omuza, kol kola hepimizin çok sevdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dönemi gibi kalkınmaya yürümemiz lazım.' dedi.

Özgür Özel, ülkede yaşanan "kutuplaşmaya" dikkat çekti.

Törende konuşan Özel, Saruhanlı’nın kendileri için özel bir yere sahip olduğunu belirterek, açılışı yapılan gençlik merkezine adı verilen diş hekimi ve eski CHP İlçe Başkanı Muharrem Ekici’nin 10 yıl önce, 2 Ocak’ta hayatını kaybettiğini anımsattı.

Türkiye’de siyasetin daha fazla barışa ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Özel, ülkede artan gerginlik ve kutuplaşmaya dikkat çekti. Yeni yılların zor dönemlerde birer başlangıç fırsatı sunduğunu ifade eden Özel, herkesin kendi sorumluluk alanına odaklanması gerektiğini dile getirerek, emekli, emekçi, esnaf ve çiftçilerin sorunlarına çözüm üretilmesi çağrısında bulundu.

"Bundan sonra çağrımdır, Cumhuriyet Halk Parti'li belediyeler yaptıkları her açılışa iktidar partisi, AK Parti ve MHP'li başkanları, yöneticileri davet etsinler."

İktidara geldiklerinde ülkedeki ayrışmayı sona erdirip toplumsal uzlaşmayı güçlendireceklerini söyleyen Özel, konuşmasında yerel yönetimler arasında diyalog çağrısı yaptı. Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı’nın törene katılımını hatırlatan Özel, CHP’li belediyelere bundan sonraki açılışlarda AK Parti ve MHP’li başkan ve yöneticilerin de davet edilmesi yönünde çağrıda bulundu:

'Biz bugün Ekrem Başkan'ı (Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı) davet ettik, şeref verdi. Bundan sonra çağrımdır, Cumhuriyet Halk Parti'li belediyeler yaptıkları her açılışa iktidar partisi, AK Parti ve MHP'li başkanları, yöneticileri davet etsinler. Davet edildiğimiz her yere gideceğiz. Artık bu kutuplaşmadan, bu birbirini şeytanlaştıran gergin iklimden ülkenin çıkması, omuz omuza, kol kola hepimizin çok sevdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dönemi gibi kalkınmaya yürümemiz lazım. Zenginliğe yürümemiz lazım. Dünya devi olacağız. Söz verdik Atatürk'e. Gelişmiş ülkeleri yakalayacağız ve geçeceğiz. Bunun yürüyüşünü 2026'da başlatıyoruz. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun.'

