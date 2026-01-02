Özgür Özel, Açılışlara Bundan Sonra AKP ve MHP'lileri Davet Edeceklerini Açıkladı

İktidara geldiklerinde ülkedeki ayrışmayı sona erdirip toplumsal uzlaşmayı güçlendireceklerini söyleyen Özel, konuşmasında yerel yönetimler arasında diyalog çağrısı yaptı. Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı’nın törene katılımını hatırlatan Özel, CHP’li belediyelere bundan sonraki açılışlarda AK Parti ve MHP’li başkan ve yöneticilerin de davet edilmesi yönünde çağrıda bulundu:

'Biz bugün Ekrem Başkan'ı (Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı) davet ettik, şeref verdi. Bundan sonra çağrımdır, Cumhuriyet Halk Parti'li belediyeler yaptıkları her açılışa iktidar partisi, AK Parti ve MHP'li başkanları, yöneticileri davet etsinler. Davet edildiğimiz her yere gideceğiz. Artık bu kutuplaşmadan, bu birbirini şeytanlaştıran gergin iklimden ülkenin çıkması, omuz omuza, kol kola hepimizin çok sevdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dönemi gibi kalkınmaya yürümemiz lazım. Zenginliğe yürümemiz lazım. Dünya devi olacağız. Söz verdik Atatürk'e. Gelişmiş ülkeleri yakalayacağız ve geçeceğiz. Bunun yürüyüşünü 2026'da başlatıyoruz. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun.'