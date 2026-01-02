Özgür Özel, Açılışlara Bundan Sonra AKP ve MHP'lileri Davet Edeceklerini Açıkladı
Özel, Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bulunan Muharrem Ekici Gençlik Merkezi önünde gerçekleştirilen 'Manisa Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katılım sağladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Artık bu kutuplaşmadan, bu birbirini şeytanlaştıran gergin iklimden ülkenin çıkması, omuz omuza, kol kola hepimizin çok sevdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dönemi gibi kalkınmaya yürümemiz lazım.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özgür Özel, ülkede yaşanan "kutuplaşmaya" dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bundan sonra çağrımdır, Cumhuriyet Halk Parti'li belediyeler yaptıkları her açılışa iktidar partisi, AK Parti ve MHP'li başkanları, yöneticileri davet etsinler."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın